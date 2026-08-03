عامل تأثیرگذار بر تصمیمات ترامپ در قبال ایران از نگاه سایت اسرائیلی

یک سایت صهیونیستی به تأثیر گذاری اوضاع بازارهای انرژی بر تصمیم گیری های ترامپ در قبال ایران اشاره کرد.

جوان آنلاین: سایت صهیونیستی والا به نقل از منابع آگاه گزارش داد، دونالد ترامپ نمی تواند در تصمیم گیری های خود به اوضاع بازارهای انرژی و اقتصاد جهان بی توجه باشد و این شاخصه ها تأثیر زیادی بر تصمیمات رئیس جمهور آمریکا دارد.

در این گزارش آمده است که اسرائیل نسبت به روش ترامپ در تهدید کردن ایران و بعد عقب نشینی در لحظات آخر و بازگشت به مذاکرات احساس شگفتی و ناامیدی می کند.

بر اساس این گزارش، چنین روشی از سوی ترامپ در شرایط کنونی نشان می دهد که او بیشتر از تشدید تنش ها با تهران به دنبال دستیابی به توافق است.

لازم به ذکر است که تجاوز آمریکا علیه ایران و اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و به تبع آن قیمت کالاها در جهان شده است.