تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی با تشدید حملات خود به جنوب لبنان، چندین منطقه مرزی از جمله ارتفاعات علی‌الطاهر را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.

جوان آنلاین: رسانه‌های لبنانی از تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مرزی جنوب لبنان طی شامگاه گذشته و بامداد امروز خبر دادند؛ حملاتی که با بمباران هوایی و توپخانه‌ای چندین شهر و منطقه همراه بود.

بر اساس این گزارش‌ها، نظامیان رژیم صهیونیستی باغ‌های زیتون در شهر یارون در شهرستان بنت جبیل را به آتش کشیدند که موجب خسارت گسترده به اراضی و محصولات کشاورزی شد.

همچنین شهر حدثه و منطقه مشاع شهرک منصوری هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی قرار گرفتند و تصاویر منتشرشده، حجم گسترده ویرانی‌های ناشی از این حملات را نشان می‌دهد.

در ادامه این تجاوزات، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ارتفاعات علی‌الطاهر در منطقه نبطیه را نیز بمباران کردند و ویدئوهایی از لحظه این حمله در رسانه‌های محلی منتشر شده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی همچنان رو به افزایش است و نگرانی‌ها نسبت به گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه ادامه دارد.