دو رسانه آمریکایی با انتشار گزارش‌هایی از آمار تلفات ارتش آمریکا در جریان جنگ علیه ملت ایران، از زخمی شدن ۶۵۳ نظامی آمریکایی و کشته شدن ۶ نفر در حمله به بندر الشعیبه کویت خبر دادند.

جوان آنلاین: شبکه آمریکایی ABC گزارش داد که شمار مجروحان ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران به ۶۵۳ نفر رسیده است که ۶۴ نفر از آنها را افسران ارشد تشکیل می‌دهند.

همزمان، پایگاه آمریکایی The War Horse اعلام کرد که در میان مجروحان، ۶۴ نفر از نیروهای نیروی دریایی، ۵۱ نفر از نیروهای نیروی هوایی و ۱۹ نفر از نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا حضور دارند.

این رسانه همچنین با استناد به داده‌های به‌دست‌آمده گزارش داد که حملات ایران به‌طور مکرر موجب بروز آسیب‌های مغزی و ضربه به سر در میان نظامیان آمریکایی شده است.

بر اساس این گزارش، دست‌کم ۱۷۰ نظامی آمریکایی از آغاز جنگ با ایران تا اوایل آوریل دچار آسیب‌های ناحیه سر شده‌اند.

به نوشته The War Horse، یک فروند پهپاد ایرانی در نخستین روز ماه مارس مرکز عملیات نیروهای آمریکایی در بندر الشعیبه واقع در کویت را هدف قرار داد.

این رسانه افزود که حمله به بندر الشعیبه به کشته شدن ۶ نظامی آمریکایی انجامید و مرگبارترین حمله علیه نیروهای آمریکا در طول جنگ با ایران به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، در جریان همین حمله، یک سرهنگ ارتش آمریکا نیز بر اثر اصابت موج انفجار دچار ضربه مغزی شده است.