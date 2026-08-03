تأکید مصر بر ضرورت پایان اشغالگری اسرائیل در غزه

جوان آنلاین: «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر در گفتگوی تلفنی با «نیکولای ملادینوف»، رئیس اجرایی «شورای صلح» در غزه خواستار خروج نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی از نوار غزه در چارچوب تعهدات مرحله نخست طرح صلح پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شد.
وی خواستار دسترسی کامل، ایمن و پایدار کمکهای بشردوستانه به غزه شد و بر لزوم پایبندی همه طرفها به مفاد طرح صلح ترامپ و خودداری از هرگونه اقدامی که اجرای آن را با مانع مواجه کند، تأکید کرد.
وی همچنین اهمیت آغاز به کار کمیته ملی مدیریت غزه را یادآور شد و گفت این کمیته باید مسئولیت اداره مرحله انتقالی را بهصورت کارآمد بر عهده بگیرد تا ضمن حفظ وحدت سرزمینهای فلسطینی، زمینه برای آغاز روند بهبود اولیه و بازسازی غزه فراهم شود.
بر اساس این گزارش، قرار است قاهره بهزودی میزبان نشستی با حضور نمایندگان مصر، آمریکا، قطر و ترکیه باشد. این نشست پس از اعلام توافق درباره مرحله دوم، با هدف تأکید بر اجرای مفاد آن در چارچوب توافق آتشبس امضا شده در شرمالشیخ در اکتبر سال گذشته برگزار خواهد شد؛ توافقی که حماس و دیگر گروههای فلسطینی نیز با نقشه راه آن موافقت کردهاند.