تاکید وزیر جنگ رژیم اسرائیل بر ادامه اشغالگری در غزه

جوان آنلاین: «یسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که منطقه امنیتی ایجادشده در نوار غزه بهطور کامل تخریب شده و هیچ خانهای در آن باقی نمانده است.
وی همچنین با اشاره به تجاوزات این رژیم به جنوب لبنان ادعا کرد: همان وضعیتی که در غزه وجود دارد، در جنوب لبنان نیز برقرار است و تمامی خانههای ۲۴ روستای جنوب لبنان تخریب شدهاند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: موضع ما روشن است و تا زمان خلع سلاح جنبش حماس و نابودی تونلها در منطقه موسوم به «بخش قرمز»، از نوار غزه خارج نخواهیم شد.
وی همچنین مدعی شد که مناطق الشجاعیه و جبالیا دیگر وجود خارجی ندارند؛ ادعایی که در ادامه حملات گسترده و ویرانیهای ناشی از جنگ در این دو منطقه مطرح شده است.