تاکید وزیر جنگ رژیم اسرائیل بر ادامه اشغالگری در غزه

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ادعای تخریب کامل منطقه موسوم به «منطقه امنیتی» در نوار غزه، تأکید کرد که تل‌آویو تا زمان خلع سلاح حماس و نابودی تونل‌ها، از این باریکه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

جوان آنلاین: «یسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که منطقه امنیتی ایجادشده در نوار غزه به‌طور کامل تخریب شده و هیچ خانه‌ای در آن باقی نمانده است.

وی همچنین با اشاره به تجاوزات این رژیم به جنوب لبنان ادعا کرد: همان وضعیتی که در غزه وجود دارد، در جنوب لبنان نیز برقرار است و تمامی خانه‌های ۲۴ روستای جنوب لبنان تخریب شده‌اند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: موضع ما روشن است و تا زمان خلع سلاح جنبش حماس و نابودی تونل‌ها در منطقه موسوم به «بخش قرمز»، از نوار غزه خارج نخواهیم شد.

وی همچنین مدعی شد که مناطق الشجاعیه و جبالیا دیگر وجود خارجی ندارند؛ ادعایی که در ادامه حملات گسترده و ویرانی‌های ناشی از جنگ در این دو منطقه مطرح شده است.