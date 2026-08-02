جوان آنلاین: سردار احمدرضا رادان روز یکشنبه در جریان بازدید از پایانه مرزی مهران اظهار کرد: تا کنون حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از زائران از سفر اربعین به کشور بازگشتهاند و بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز از مرزهای کشور برای زیارت عتبات عالیات خارج شدهاند.
وی افزود: مرز مهران همچنان پرترددترین گذرگاه زائران اربعین است و از مجموع زائران، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از مرز مهران از کشور خارج شده و بیش از ۷۰۰ هزار نفر نیز از همین مرز به کشور بازگشتهاند که این آمار جایگاه مرز مهران را به عنوان نخستین و شلوغترین مرز تردد زائران اربعین به خوبی نشان میدهد.
فرمانده کل انتظامی کشور یادآور شد: با همکاری و هماهنگی کامل میان دو کشور ایران و عراق سامانه «سجاد» در مرزهای هفتگانه اربعینی فعال است و زمان ایستایی زائران در دو سوی مرز به حدود چهار ثانیه کاهش یافته که بیانگر آمادگی و هماهنگی مطلوب طرفین در ارائه خدمات به زائران است.
وی ادامه داد: با بهرهگیری از اطلاعات سامانه «سماح» و مدیریت دادهها، روند بازگشت زائران به صورت دقیق پیشبینی و نیاز ناوگان حملونقل عمومی، به ویژه اتوبوس به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که بخش عمده این نیاز تامین شده و هرچند در یکی دو روز گذشته روند بازگشت زائران شتاب بیشتری گرفته است.
سردار رادان ادامه داد: با وجود افزایش تردد زائران نسبت به سال گذشته، تلفات ناشی از حوادث جادهای ایام اربعین ۴۰ درصد کاهش یافته که این موفقیت حاصل رعایت زائران، هماهنگی مطلوب دستگاههای مسئول و مدیریت منسجم تردد در مرزها و جادهها است.
وی بیان کرد: عمده حوادث فوتی به دلیل خوابآلودگی و خستگی رانندگان رخ داده و بررسیها نشان میدهد علت اصلی این حوادث خوابآلودگی بوده و سهمی از سرعت یا سبقت غیرمجاز در آن دیده نشده است.
سردار رادان از زائرانی که با خودرو شخصی سفر میکنند، خواست، پس از بازگشت از عراق و پیش از ادامه مسیر، دستکم یک تا دو ساعت استراحت کنند تا با سلامت کامل به مقصد برسند.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به رتبهبندی مرزهای پرتردد اربعین گفت: مرز مهران همچنان در صدر مرزهای کشور از نظر حجم تردد قرار دارد و پس از آن مرزهای شلمچه و خسروی بیشترین میزان تردد زائران را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: افزون بر ظرفیت نیروهای انتظامی استانهای مرزی و مرزبانی، نزدیک به ۲۰ هزار نفر از نیروهای کمکی پلیسهای تخصصی برای پشتیبانی از ماموریت بزرگ اربعین به مرزهای کشور اعزام شدند.
سردار رادان از کوشش و همکاری همه دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی، مرزبانی، وزارت راه و شهرسازی، رسانهها و همچنین همراهی مردم قدردانی کرد.
ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار میرود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این استان را برای رسیدن به عتبات عالیات برمیگزینند.
توسعه زیرساختهای جادهای، فراخسازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونلها و ایمنسازی راههای این استان مرزی از برنامههای پیوسته در سالهای گذشته برای روانسازی سفر زائران اربعین بوده است.
روزانه در شرایط عادی نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۳۰۰ هزار تردد میرسد.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدماتدهی گسترده رفاهی و استقرار موکبهای بیشمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهمترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونهای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.
گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوبباختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.
بر پایه تازهترین آمار، از آغاز ماه صفر تا صبح یکشنبه بیش از ۲.۱ سفر اربعینی در گذرگاه مرزی مهران ثبت شده است.