سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی ادامه دارد

جوان آنلاین: به نقل از صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی با تأکید بر اینکه تغییری در قیمت سهمیه‌ای بنزین ایجاد نخواهد شد، بیان کرد: سهمیه بنزین ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در نرخ و میزان سهمیه آن ایجاد نخواهد شد.

وی گفت: بنزین نرخ ۳ هزار تومانی که در ابتدای آغاز طرح، ۱۰۰ لیتر بود، در ایام جنگ به ۷۰ لیتر و در شرایط کنونی به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرده است.

مهاجرانی با بیان اینکه هر تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین جایگاه‌ها نیز، پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید، تصریح کرد: هم‌اکنون قیمت همان نرخ ۵ هزار تومان است و در صورت نیاز به افزایش قیمت، حتما اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه درخصوص طرح پلکانی و فصلی قیمت‌ها هر زمان به جمع‌بندی نهایی برسیم، پیش از اجرا اعلام خواهیم کرد، افزود: نرخ تمام‌شده بنزین برای دولت بسیار بالاست و تنها هزینه رساندن آن به جایگاه حدود ۴ هزار تومان در هر لیتر است.

مهاجرانی ادامه داد: بدیهی است دولت با پرداخت این مابه‌التفاوت، در بخش‌های دیگر با کمبود بودجه مواجه می‌شود، بنابراین با متعادل شدن این نرخ، دولت می‌تواند بقیه امور را مدیریت کند.

سخنگوی دولت با درخواست از رسانه‌ها برای کمک به منطقی‌سازی قیمت بنزین، میزان یارانه پرداختی دولت برای این سوخت را رقم بسیار بزرگی دانست و افزود: ظرفیت تولید داخل روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر است که با همین قیمت به مردم عرضه می‌شود؛ اما در صورت افزایش مصرف، پوشش دادن این تفاوت هزینه‌ها دشوار خواهد بود.

مهاجرانی با اشاره به اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و آمادگی زیرساخت‌های آن گفت: اجرای این طرح نیازمند زیرساخت‌های امنیتی ویژه‌ای است تا مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود. اکنون افراد از دو کارت مجزا (سوخت و بانکی) استفاده می‌کنند که ادغام آنها اقدام مناسبی است، اما باید از امنیت سایبری آن اطمینان کامل حاصل شود.

وی با بیان اینکه طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی به صورت آزمایشی در حال اجراست، افزود: برای اجرای سراسری این طرح در کشور، نیازمند بررسی‌های بیشتر هستیم.