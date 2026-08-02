جوان آنلاین: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شد.

وزارت خارجه تأکید کرد که مقاومت ملت فلسطین در برابر ظلم، اشغال و استعمار، حق مشروع این ملت برای تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف را یادآوری می‌کند.

این وزارتخانه زنده نگه‌داشتن یاد شهید هنیه و دیگر شهدای مقاومت را تضمین‌کننده تداوم مسیر مبارزه با اشغالگران دانست.