به گزارش جوان، قدرت‌الله چتری صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران که در بستر مجازی موکب رسانه‌ای سمنان مستقر در کربلا انجام شد، ضمن ابراز رضایت از روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: خوشبختانه شرایط زائران اربعین استان سمنان مطلوب است و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه گزارش نشده است.

وی با اشاره به تسهیل در روند انتقال زائران، افزود: پروازهای فرودگاه‌های سمنان و شاهرود به مقصد نجف بدون هیچ‌گونه خللی انجام شده و جابه‌جایی زائران به خوبی صورت گرفته است.

پیش‌ثبت‌نام ۸۰۱ نفر در استان سمنان برای حج تمتع ۱۴۰۵

چتری در بخش دیگری از سخنان خود به روند پیش‌ثبت‌نام حج تمتع سال ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: تا هشتم مردادماه ۱۴۰۵، تعداد ۸۰۱ نفر در استان سمنان اقدام به پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند که با توجه به سهمیه ۸۶۱ نفری اختصاص‌یافته به استان، تنها ظرفیت محدودی (حداکثر ۶۰ نفر) برای ثبت‌نام باقی مانده است.

وی در تشریح آمار ثبت‌نام‌شدگان اظهار داشت: از این تعداد، ۴۶۱ نفر زن و ۳۴۰ نفر مرد هستند که همگی دارای مذهب شیعه می‌باشند. همچنین، بیشترین گروه سنی ثبت‌نام‌کنندگان مربوط به بازه ۶۰ تا ۶۵ سال با ۱۶۷ نفر است.

مدیر حج و زیارت استان سمنان در خصوص تنوع تحصیلات داوطلبان اعزام بیان کرد: در بین ثبت‌نام‌شدگان، علاوه بر افراد دارای تحصیلات ابتدایی و حوزوی، ۱۴۲ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۸۲ نفر کارشناسی ارشد و ۱۰ نفر دارای مدرک دکتری هستند.

شرایط ثبت‌نام در سامانه «حج من»

چتری با اشاره به اولویت‌های اعزام تأکید کرد: تمامی متقاضیان حج ۱۴۰۵ که تاکنون مشرف نشده‌اند و همچنین افرادی که دارای فیش‌های ودیعه‌گذاری تا تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۳۸۶ هستند، می‌توانند برای انجام پیش‌ثبت‌نام به سامانه «حج من» به نشانی haj.ir مراجعه کنند.

به گفته وی، روز ۳۱ تیرماه با ۲۰۹ مورد ثبت‌نام، شلوغ‌ترین روز برای متقاضیان حج تمتع در استان سمنان بوده است.