اهدای جایزه ملی جهاد دانشگاهی به خانواده شهید لاریجانی 

جوان آنلاین: رئیس جهاد دانشگاهی از اهدای جایزه ملی جهاد دانشگاهی به مناسبت چهل و ششمین سال تأسیس این نهاد به خانواده شهید دکتر علی لاریجانی خبر داد. این جایزه که در نخستین دوره خود به خانواده شهیدان طهرانچی و فقهی تعلق گرفت، امسال نیز در راستای پاسداشت شخصیت برجسته علمی و فرهنگی شهید لاریجانی، ۱۸ مردادماه به خانواده ایشان تقدیم خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد جهاد دانشگاهی آمادگی دارد برای بازسازی واحدهای دانشگاهی تخریبشده در جنگ با وزارتین علوم و بهداشت همکاری داشته باشد.
چهل و ششمین سال تأسیس جهاد دانشگاهی بهانه خوبی بود تا رئیس این نهاد انقلابی و معاونانش به میان خبرنگاران بیایند و به تشریح اقدامات و فعالیتهای خود بپردازند. علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی در این نشست خبری با اشاره به چهل و ششمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی با شعار «جهاد دانشگاهی؛ اقتدار علمی در افق مقاومت» گفت: جهاد دانشگاهی با هدف تقویت هویت اسلامی و اجتماعی خود، بسترهای جدیدی را برای حضور فعال جامعه دانشجویی کشور فراهم کرده است که طرح عضویت عمومی دانشجویان، تأسیس اندیشکده اشتغال دانشگاهیان و تمرکز بر حل چالشهای کلان دولت از جمله محورهای اصلی این رویکرد تحولگرایانه به شمار میرود.
اعلام آمادگی برای همکاری با وزارت علوم و وزارت بهداشت
رئیس جهاد دانشگاهی با تأکید بر اینکه گروههای پژوهشی این نهاد در سراسر کشور موظف به تدوین «برنامه سهساله» برای ترسیم مسیر حرکت و اهداف خود هستند، عملکرد سال گذشته این مجموعه را در سه بخش تفکیک کرد و افزود: در سال گذشته ۳۴ پروژه تحقیقاتی در قالب گروههای پژوهشی دارای شبکه برنامه انجام شد. همچنین ۳۲ طرح فناورانه در همین بازه زمانی انجام شد و نیز ۵۹۱ پروژه کارفرمایی در سال گذشته انجام شد.
رئیس جهاد دانشگاهی در پاسخ به سؤال «جوان» درباره آسیبدیدگی برخی واحدهای جهاد دانشگاهی در جنگ اخیر گفت: بخشهایی از واحدهای سازمانی ما در ارومیه، بوشهر و دانشگاه صنعتی اصفهان دچار آسیب شدند؛ البته این آسیبها جزئی بود. ما به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و استانداران کشور نامه نوشتیم و آمادگی خود را برای هرگونه کمک اعلام کردیم.
منتظری با تشریح فعالیتهای پژوهشی و فناورانه جهاد دانشگاهی گفت: در حوزه تحقیقات و فناوری، دو معاونت پژوهش و فناوری و معاونت تجاریسازی فناوریها و اشتغال دانشبنیان فعال هستند. معاونت تجاریسازی فناوریها نیز در زمینه اتصال دانشگاه به صنعت فعالیت میکند.
طبق توضیحات وی در جهاد دانشگاهی، گروههای پژوهشی در سراسر کشور دارای شبکه برنامه هستند و هر گروه پژوهشی باید برنامه مشخصی برای مسیر حرکت و اهداف خود داشته باشد.
انجام ۵۹۱ پروژه کارفرمایی در یک سال
رئیس جهاد دانشگاهی در پاسخ به سؤال دیگر جوان در خصوص آمار و ارقام پروژههای علمی این نهاد اینگونه توضیح داد: در سال گذشته، حدود ۳۴ پروژه تحقیقاتی در گروههای پژوهشی دارای شبکه برنامه به انجام رسید و در همین مدت، حدود ۳۲ طرح فناورانه نیز اجرا شد.
وی با اشاره به فعالیتهای کارفرمایی این نهاد افزود: بخش قابلتوجهی از فعالیتهای پژوهشی جهاد دانشگاهی بر اساس سفارش کارفرمایان انجام میشود. سال گذشته ۵۹۱ پروژه کارفرمایی را به انجام رساندیم و در سه سال گذشته نیز مجموعاً حدود ۸۰۰ طرح کارفرمایی در جهاد دانشگاهی اجرا شده است.
بنا به تأکید منتظری، طرحهای کارفرمایی جهاد دانشگاهی، علاوه بر اینکه هزینهای به نظام اجرایی کشور تحمیل نمیکند، معمولاً بهموقع تحویل کارفرما میشود و با قیمت پایینتری نسبت به بسیاری از مراکز دیگر انجام میگیرد.
به گفته رئیس جهاد دانشگاهی، جهاد دانشگاهی یک شبکه علمی گسترده در سراسر کشور دارد و میتواند با تکیه بر ظرفیتهای علمی و اجرایی خود، به نیازهای دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی پاسخ دهد.
تقدیم جایزه ملی جهاد دانشگاهی به خانواده شهید لاریجانی
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود درباره جایزه ملی جهاد دانشگاهی گفت: از سال گذشته به مناسبت ۱۶ مرداد، جایزهای با عنوان «جایزه ملی جهاد دانشگاهی» اهدا میشود. سال گذشته این جایزه به خانواده شهید دکتر طهرانچی و شهید دکتر فقهی اهدا شد. وی افزود: شهید طهرانچی در بخشی از دوران فعالیت دانشگاهی خود عضو جهاد دانشگاهی بود و دکتر فقهی نیز بهعنوان یکی از اعضای هیئت مرکزی ممیزی جهاد دانشگاهی با این نهاد همکاری داشت.
رئیس جهاد دانشگاهی در پایان اعلام کرد: امسال جایزه ملی جهاد دانشگاهی به شهید دکتر علی لاریجانی اختصاص یافته و در مراسم ۱۸ مرداد، این جایزه به خانواده ایشان تقدیم خواهد شد. این جایزه نمادین برای تقدیر از چهرههای برجسته علمی و فرهنگی کشور اهدا میشود و در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
افتتاح اولین «آزمایشگاه ملی نخستیسانان»
سید عبدالحمید احمدی، قائممقام رئیس جهاد دانشگاهی نیز در این نشست خبری از افتتاح اولین «آزمایشگاه ملی نخستیسانان» در زیرمجموعه پژوهشگاه رویان با حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در آیندهای نزدیک خبر داد. احمدی با اشاره به ظرفیت دانشجویان در فعالیتهای جهاد دانشگاهی افزود: آییننامه کار دانشجویی که سالها متوقف مانده بود، بازنگری، تصویب و ابلاغ شد و اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
احمدی با اشاره به منابع مالی جهاد دانشگاهی گفت: مجموع منابع مالی جهاد دانشگاهی در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی تأکید کرد: تنها حدود ۲۲ درصد منابع جهاد دانشگاهی از بودجه عمومی کشور تأمین میشود و بخش عمده منابع این نهاد از درآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیتهای پژوهشی، فناورانه، آموزشی، فرهنگی، کارآفرینی و تجاریسازی فناوری تأمین میشود. همچنین حدود ۵ درصد منابع نیز از محل فعالیت شرکتها و مؤسسات وابسته به جهاد دانشگاهی به دست میآید.
پاسخگویی به مسائل کشور
در ادامه این نشست، زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با اشاره به مهمترین اقدامات این معاونت در یک سال گذشته گفت: مأموریتمحوری در حوزه پژوهش و فناوری بهصورت جدی دنبال شد و مأموریتهای پژوهشی و فناورانه در حوزههای نفت، انرژی، مواد پیشرفته، سلامت، امنیت غذایی، زیرساخت و حکمرانی پژوهش تقویت شدند. همچنین پس از ۱۰ سال وقفه، جهتگیری مأموریتمحور در شورای فرهنگی نهایی و اجرایی شد.
به گفته شیخی، امروز شبکهای متشکل از ۱۴۷ گروه پژوهشی و ۱۴۵ مرکز خدمات تخصصی، فعالیتهای خود را بر پایه مأموریتهای مبتنی بر ۵۵ چالش اولویتدار کشور سامان دادهاند. حاصل این رویکرد، دستیابی به دستاوردهایی از جمله انعقاد قرارداد تولید انبوه ۵۳۰ تن ماده راهبردی حفاری، تحویل بیش از ۶تن محصول صنعتی بومی، ساخت اینورتر خورشیدی ۲۵۰ کیلووات، راهاندازی آزمایشگاه ملی سحاب و توسعه آزمایشگاههای مرجع بوده است.
علاوه بر این، مجموعهای از ظرفیتهای جدید از جمله مرکز راهبری هوش مصنوعی، مرکز سلامت اداری و دیگر مراکز تخصصی در حوزههای پزشکی، کشاورزی، منابع طبیعی، علوم انسانی و فنی و مهندسی ایجاد یا توسعه یافته است که در صورت نیاز، گزارش تفصیلی آنها ارائه خواهد شد.
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با اشاره به رشد چشمگیر طرحهای کارفرمایی اظهار کرد: بررسی عملکرد سهساله نشان میدهد که جهاد دانشگاهی در این مدت ۷۵۱ طرح کارفرمایی اجرا کرده است که از این تعداد، ۵۹۱ طرح تنها مربوط به سال ۱۴۰۴ بوده و این آمار، رشد قابلتوجه فعالیتهای تقاضامحور را نشان میدهد.
وی تأکید کرد: اولویت اصلی ما، پاسخگویی به مسائل کشور و حرکت بر اساس نیازهای واقعی و تقاضامحور بوده است؛ به همین دلیل تلاش کردیم پژوهش و فناوری را مستقیماً در خدمت حل مسائل جامعه قرار دهیم.
خدمات پژوهشی و درمانی جهاد دانشگاهی در دوران جنگ متوقف نشد
شیخی با اشاره به اقدامات جهاد دانشگاهی در دوران جنگ گفت: پژوهشگاه ملی سرطان در کنار مردم حضور داشت و خدمات غربالگری سرطان را در مناطق مختلف ارائه کرد؛ اقدامی فوقتخصصی که در شرایط دشوار جنگ و در میان مردم انجام شد.
وی افزود: در جریان این برنامهها، هفت مورد سرطان پستان شناسایی شد و با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ و دشواری ارائه خدمات تخصصی، این بیماران تحت عمل جراحی، شیمیدرمانی و سایر خدمات درمانی قرار گرفتند. همچنین شمار زیادی از بانوان حاضر در این اجتماعات نیز غربالگری شدند که دستاوردی ارزشمند در حوزه سلامت به شمار میرود.
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ادامه داد: در حوزه روانشناسی و مشاوره نیز واحدهای جهاد دانشگاهی در استانهای مختلف در کنار مردم حضور داشتند و علاوه بر فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه، خدمات تخصصی مورد نیاز را ارائه کردند.
وی در پایان تأکید کرد: همکاران جهاد دانشگاهی در تمام مدت جنگ حتی یک لحظه فعالیت خود را متوقف نکردند و تلاش کردند محصولات و خدمات مورد نیاز دستگاههای مختلف را بهموقع تأمین کنند. در کنار آن نیز با حضور فعال و مؤثر در میان مردم، مسئولیت اجتماعی خود را به بهترین شکل انجام دادند.