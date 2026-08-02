متکی: امریکا دنبال مدیریت زمان است

جوان آنلاین: امریکا با ترکیب فشار سیاسی و تحرکات نظامی به دنبال مدیریت ۱۲۰ روز آینده است.

منوچهر متکی، نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه و مذاکرات اظهار کرد: در تحلیل شرایط باید به «مثلث میدان، دیپلماسی و مردم» توجه داشت و هر سه ضلع این مثلث برای نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد. متکی با بیان اینکه تصمیم‌گیران امریکا به صورت مستمر شرایط منطقه و جهان را رصد می‌کنند، افزود: یکی از راهبرد‌های امریکا این است که ایران را تا آبان‌ماه از طریق مذاکره، واسطه‌ها یا حتی حملات محدود و غیرمحدود درگیر نگه دارد. از نگاه آنان این مسیر می‌تواند اهداف مورد نظرشان را تأمین کند. برخی معتقدند امریکا ممکن است از مسیر مذاکره به دنبال اقناع افکار عمومی باشد و اعلام کند که پرونده اختلافات را بسته است، اما به اعتقاد من، امریکا به دلیل ماهیت خود به دنبال صلح یا پایان جنگ نیست و مذاکره را صرفاً ابزاری برای پیشبرد اهدافش می‌داند. وزیر اسبق امور خارجه با تأکید بر ضرورت هوشیاری در ماه‌های پیش‌رو اظهار کرد: در حدود ۱۰۰ روز آینده تا آبان‌ماه باید کاملاً مراقب باشیم و از ورود به حاشیه‌ها پرهیز کنیم. متکی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره احتمال جنگ زمینی افزود: امریکایی‌ها مدتی پس از جنگ ۱۲ روزه، موضوع جنگ زمینی را مطرح کرده‌اند و همچنان درباره آن سخن می‌گویند. بررسی‌های آنان نشان داده است که در صورت هرگونه اقدام زمینی، با واکنش شدید نیرو‌های مسلح ایران مواجه خواهند شد. متکی با تأکید بر اینکه مذاکرات اسلام‌آباد نیز ادامه روند مذاکرات عمان و سوئیس بوده است، اظهار کرد: این مذاکرات اتفاقی و دفعی نبود، بلکه بخشی از یک طراحی سیاسی محسوب می‌شد. در مذاکرات عمان و سوئیس نیز مشخص شد که هدف اصلی امریکا جنگ بوده و مذاکرات صرفاً به عنوان یک ابزار دنبال می‌شد. متکی افزود: امریکا برای این مقطع دو سناریو را دنبال کرده است؛ نخست، سناریوی سیاسی که در قالب طرح‌های مختلف و پیشنهاد‌های مذاکره دنبال می‌شود و دوم، سناریوی نظامی که در قالب تحرکات میدانی و فشار‌های امنیتی در حال پیگیری است. وی با اشاره به برخی پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی واسطه‌ها گفت: امریکایی‌ها و برخی میانجی‌ها با طرح پیشنهاد‌های مختلف تلاش می‌کنند فضای مذاکرات را مدیریت کنند، اما تجربه نشان داده است که بسیاری از این وعده‌ها جنبه تبلیغاتی دارد. متکی با انتقاد از عملکرد برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس گفت: این کشور‌ها طی دهه‌های گذشته تحت نفوذ قدرت‌های خارجی بوده‌اند و با وجود هزینه‌های سنگین برای ایجاد پایگاه‌های نظامی امریکا، نه تنها نتوانستند از دیگران حمایت کنند، بلکه در تأمین امنیت خود نیز موفق نبوده‌اند. وی تأکید کرد: کشور‌های حاشیه خلیج فارس باید واقعیت‌های جدید منطقه را بپذیرند و بدانند که شرایط گذشته پایان یافته و معادلات منطقه تغییر کرده است.