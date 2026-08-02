خلع سلاح حماس پیش از اجرا شکست خورد

جوان آنلاین: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه، با ترسیم تصویری از تحولات دو سال اخیر، پروژه خلع سلاح حماس را راهبردی از پیش شکستخورده توصیف و تأکید کرد که نهتنها ترور فرماندهان و رهبران مقاومت، معادلات میدانی را به سود رژیم صهیونیستی تغییر نداده، بلکه گسترش موج جهانی حمایت از فلسطین و فراگیر شدن گفتمان ضدصهیونیستی، نشانهای از ناکامی راهبرد مهار مقاومت در میدان و عرصه افکار عمومی است؛ روندی که به باور سپاه، موازنه را بیش از گذشته به سود جبهه مقاومت تغییر داده است.
به گزارش سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، شهادت این رهبر فرزانه را موجب تقویت عزم راسخ و اراده پولادین ملت فلسطین و رزمندگان حماس برای ادامه راه پرافتخار او، تعمیق گفتمان مقاومت و فراگیر شدن موج حمایت از فلسطین در اقصی نقاط عالم دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران - در حالی که میهمان رسمی مراسم تحلیف رئیسجمهور اسلامی ایران بود - جنایتی عظیم و نقض فاحش اصول و هنجارهای حقوق بینالملل، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بود.
این بیانیه میافزاید: با گذشت دو سال از جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شیخ اسماعیل هنیه، و تداوم نسلکشی و افزایش جنایتهای قرونوسطایی صهیونیستها در غزه و گسترش جنگ و جنایت به جنوب لبنان و سپس آغاز جنگهای تحمیلی دوم و سوم با همراهی رئیسجمهور پلید و اهریمنصفت امریکا و ارتش تروریستی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، امروز بیش از هر زمانی ماهیت تروریستی و جنایتکارانه این رژیم بر همگان آشکار شده است. استمرار حمایت همهجانبه تسلیحاتی و سیاسی امریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی و نیز همنوایی و همدستی دولتهای مرتجع منطقهای با این رژیم، آنها را تبدیل به شرکای جنایات ارتکابی نموده و مسئولیت بینالمللی آنها بهخاطر نسلکشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را یادآوری و مورد تأکید قرار میدهد.
این بیانیه در هم آمیختن خونهای مطهر شهیدان ایرانی و فلسطینی در راه آزادی قدس شریف و دفاع از آرمانهای اسلامی بهویژه قائد شهید امت، امام سید علی خامنهای (اعلیالله مقامه الشریف)، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت را ضامن اتحاد مقدس مسلمین در برابر مستکبرین توصیف و تصریح کرده است: امروز گفتمان مقاومت ضدسلطه و ضدصهیونیستی در عرصه بینالمللی به پویایی و تأثیرگذاری کمنظیری دست یافته است. امواج خروشان بیداری و حمایت از ملت مظلوم فلسطین در سراسر جهان، در قالب اعتراضات گسترده و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، نشان از آن دارد که وجدانهای بیدار جهانی، فریب تبلیغات فریبنده مدعیان دروغین حقوق بشر را نخواهند خورد.
این بیانیه در پایان خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهید اسماعیل هنیه را قطعی و پاسخ به این جنایتهای بزرگ را سخت و کوبنده قلمداد کرد و با تأکید بر اینکه توطئه خلع سلاح حماس راه به جایی نخواهد برد و از هماکنون شکست خورده است، تصریح کرده است: راه شهید هنیه، راه عزت، کرامت و آزادگی است و این راه تا تحقق کامل آرمانهای فلسطین و نابودی غاصبان قدس شریف، تداوم خواهد یافت. ما به جهانیان نوید میدهیم که سرافرازی مقاومت ضدصهیونیستی خللناپذیر و به فضل الهی پیروزی نهایی فلسطین در برابر اشغالگران، نزدیکتر از آن چیزی است که دشمنان تصور میکنند.
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم مؤمن و انقلابی دعوت کرد با حضور پرشور در یکصد و پنجاه و پنجمین اجتماعات مردمی شبانه، ضمن تجدید عهد با شهدای مقاومت، پیام وحدت، ایستادگی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین را به جهانیان اعلام نمایند.
در این بیانیه آمده است: دو سال از شهادت مظلومانه مجاهد نستوه، شهید دکتر اسماعیل هنیه، رئیس فقید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، میگذرد؛ شهیدی که عمر پربرکت خویش را در مسیر دفاع از آرمان فلسطین، مبارزه با اشغالگری و حمایت از عزت و کرامت ملت مظلوم فلسطین سپری کرد و سرانجام در راه قدس شریف به فیض عظیم شهادت نائل آمد. شهادت این مجاهد بزرگ، نه پایان راه مقاومت، بلکه جلوهای دیگر از پایداری و استواری جبهه مقاومت اسلامی است. امروز دشمن صهیونیستی با همراهی نظام سلطه و پس از ناکامی در میدانهای مختلف، میکوشد با طرحهای فریبکارانه سیاسی و رسانهای، از جمله تلاش برای خلع سلاح مقاومت، اراده ملت فلسطین را تضعیف نماید؛ غافل از آنکه مقاومت، برخاسته از ایمان، اراده و حقطلبی ملتی است که در برابر اشغال و تجاوز ایستاده است.
جنبش مقاومت اسلامی حماس و دیگر گروههای مقاومت فلسطینی، با تکیه بر آرمان آزادی قدس شریف و دفاع از حقوق ملت فلسطین، هرگز سلاح عزت و دفاع از مظلوم را بر زمین نخواهند گذاشت و توطئههای دشمنان برای شکستن اراده مقاومت، راه به جایی نخواهد برد. مکتب مقاومت اسلامی، با خون پاک شهیدان بزرگی همچون شهید اسماعیل هنیه و دیگر مجاهدان راه قدس و در رأس همه این شهدا قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای قدس سره، زندهتر و استوارتر از گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد. تاریخ گواه آن است که شهادت، نه عامل خاموشی جبهه حق، بلکه زمینهساز بیداری ملتها و فروپاشی پایههای ظلم و اشغالگری است و خون شهیدان، نویدبخش پیروزی نهایی حق بر باطل و زوال رژیم صهیونیستی خواهد بود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید اسماعیل هنیه و تمامی شهدای جبهه مقاومت، بر حمایت قاطع ملت ایران از آرمان فلسطین و مقاومت اسلامی تأکید کرده و از عموم مردم مؤمن و انقلابی دعوت مینماید با حضور پرشور در یکصد و پنجاه و پنجمین اجتماعات مردمی شبانه، ضمن تجدید عهد با شهدای مقاومت، پیام وحدت، ایستادگی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین را به جهانیان اعلام نمایند. بیتردید آینده از آن ملتهایی است که در مسیر حق، عدالت و مقاومت استوار ایستادهاند و قدس شریف، همچنان آرمان مشترک امت اسلامی و آزادگان جهان خواهد بود.