کد خبر: 1372233
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
سیاست » اخبار کلی
سیدعبدالله متولیان

اربعین ۱۴۴۸ مانور انتقام و تمرین دولت ظهور 

1 جهان هنوز در بهت وداعی است که تاریخ، نظیرش را به خاطر ندارد. میلیون‌ها انسانی که پیکر مطهر نایب امام زمان (عج) را بر دوش کشیدند و در خیابان‌های تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا حماسه‌ای جاوید آفریدند، اکنون در مسیر نجف تا کربلا گام برمی‌دارند.

جهان هنوز در بهت وداعی است که تاریخ، نظیرش را به خاطر ندارد. میلیون‌ها انسانی که پیکر مطهر نایب امام زمان (عج) را بر دوش کشیدند و در خیابان‌های تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا حماسه‌ای جاوید آفریدند، اکنون در مسیر نجف تا کربلا گام برمی‌دارند. اینجا اربعین ۱۴۴۸ و در مسیر حرم تا حرم (حرم امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام تا حرم حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام و یارانش) است؛ میدانی برای خون‌خواهی امامی که هنوز بغض شهادتش در گلو‌ها شکسته نشده است. اینجا بسیاری از زائران ایرانی و دیگر کشور‌ها به نیابت از طرف امام شهید به طواف عشق آمده‌اند. دشمن می‌پنداشت با حذف فیزیکی ولی امر مسلمین، امت از پا و از نفس خواهد افتاد، اما اکنون در برابر چشمان حیرت‌زده تحلیلگرانش، خیابان‌های ایران و مسیر کربلا به یک میدان واحد و بلکه جهانی بدل شده‌اند؛ میدانی که در آن، «انتقام» از یک واکنش احساسی فراتر رفته و به یک «پروژه تمدنی» برای تمرین دولت ظهور تبدیل شده است. 
در منطق عاشورا، انتقام یک اقدام راهبردی و یک فرایند تمدنی و سازنده است. همان‌گونه که خون اباعبدالله الحسین (ع) در کربلا، بذر یک قیام تاریخی را کاشت که قرن‌ها بعد در قامت انقلاب اسلامی و محور مقاومت به ثمر نشست، خون امام شهید ما نیز آغازی برای مرحله‌ای نوین از تاریخ مقاومت است. فرق است میان کینه‌جویی شخصی و انتقامی که از دل یک دستگاه فکری و الهی برمی‌خیزد. این دومی، ویرانگر ظلم و سازنده عدل است. زائری که امروز با پای پیاده به نیابت از امام شهید به سوی کربلا می‌رود، یک رزمنده در میدان جنگ نرم و سخت است. هر گام او فریاد «یا لثارات الحسین» است که این‌بار، در امتداد خون‌خواهی نایب برحقش، امام خامنه‌ای (سلام‌الله علیه) معنا می‌یابد. اینجا هر زائر یک رسانه است. 
و، اما ائتلاف اشرار تروریست غربی- صهیونی- وهابی باز هم دچار خطای ابلهانه محاسباتی شده و هم‌زمان با خروش میلیونی زائران به سمت کربلا، با استراتژی القای رعب، به بمباران مواضع حشدالشعبی در شهر‌های مختلف عراق و حتی در نزدیکی مسیر زائران کربلا پرداخت تا با القای ارعاب و ترس، شاید این مانور عظیم را به تعطیلی بکشانند، غافل از اینکه این زائران بیش از پنج ماه است که خیابان‌های شهر‌های سراسر ایران را به آوردگاه و میدان جنگ و مصاف با شیطان بزرگ و هم‌پیمانانش تبدیل کرده و وسط میدان برای دشمن ذلیل و حقیر رجز می‌خوانند و از بمباران‌ها هراس ندارند. آیا آنان که نتوانستند یک خیابان را در تهران خلوت کنند، می‌توانند مسیر میلیونی عاشقان را خلوت کنند؟ این جنایت و این تلاش مذبوحانه رسوایی محض را برای ائتلاف رقم زد. خون تازه حشدالشعبی و مستشاران سپاه، زائران را مصمم‌تر و موکب‌ها را به سنگر‌های خون‌خواهی بدل کرده است. این بمباران‌ها در آستانه اربعین، آخرین میخ را بر تابوت بی‌آبرویی‌های مکرر مدعیان حقوق بشر کوبید. 
در این میان، یک حقیقت شکوهمند در حال آشکار شدن است: اربعین ۱۴۴۸، با اجتماع میلیونی پررنگ‌تر از سنوات گذشته، مانور عملی و تمرین زنده «دولت ظهور» است. آیا دولت کریمه مهدوی جز بر پایه ایثار، مواسات، امنیت مردمی، همزیستی اقوام و ملیت‌ها، و مدیریت جهادی بنا خواهد شد؟ این نظم خودجوش و معجزه‌آسا، این امنیت پایدار در سایه تهدید ترور، این حکمرانی عشق و ایمان، ویترینی از همان تمدن موعود است که ما در انتظارش هستیم. زائر در این مسیر، شهروند دولت کریمه امام زمان (عج) شدن را تمرین می‌کند. اینجاست که باید فهمید چرا رسانه‌های غربی از پوشش این حماسه عاجزند؛ آنها از باب «لیغیض بهم الکفار» از تصویری می‌ترسند که نظم لیبرال- سکولارشان را یکسره به چالش می‌کشد. 
اینک دنیا به عیان می‌بیند که اربعین ۱۴۴۸، یک نقطه عطف تاریخی است. زائران در این اجتماع عظیم، پرچم خون‌آلود انتقام در دست، نقشه راه دولت ظهور را نشانه گرفته‌اند. دشمن زخم‌خورده اپستینی، این بار با طلوع یک تمدن بزرگ روبه‌روست. امت اسلامی دل به دریای عشق زده و جهان را به تماشای این معجزه فرا می‌خواند. اربعین ۱۴۴۸ یک پیام بیشتر ندارد: امت واحده زنده است، مصمم و بیدار است و با گام‌های استوار میلیون‌ها زائر، نه‌تنها مسیر نجف تا کربلا، که مسیر تاریخ را به سمت طلوع خورشید ولایت تغییر می‌دهد. این، تنها آغاز راه است، الیس الصبح بقریب.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تاریخ ، نجف ، کربلا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

جنگ ترامپ را می‌خورد!

خنجر یمنی از روبه‌رو!

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

اربعین مصداق قدرت نرم است

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

جنگ روانی تنگه‌ها!

بخشش قاتل به احترام اربعین

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دام جنگ

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

سکوت غیرمسئولانه مقابل «قرار» سمی 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار