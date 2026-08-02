خدای بدر و خیبر، ملت ایران را نیز یاری خواهد کرد

جوان آنلاین: آیتالله جوادی آملی، با تأکید بر اینکه سنتهای الهی محدود به تاریخ صدر اسلام نیست، تصریح کرد: همان خدایی که در بدر و خیبر پیروزیهای بزرگ را برای مسلمانان رقم زد، امروز نیز قادر است ملت ایران را یاری کند. این مرجع تقلید با تبیین ریشههای قرآنی نصرت الهی، حضور آگاهانه و ایثارگرانه مردم در دفاع از انقلاب و کشور را جلوهای از وعده الهی دانست و در کنار آن، بر ضرورت پویایی حوزههای علمیه در پاسخگویی به شبهات روز، تبیین مبانی اختیار و مسئولیت انسان و پایبندی دستگاه قضا به موازین شرعی و ادله قانونی تأکید کرد؛ دیداری که در آن رئیس قوه قضائیه نیز گزارشی از آخرین اقدامات و برنامههای دستگاه قضایی و وضعیت برخی پروندهها و مسائل مرتبط با این قوه ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در سفر به شهرستان دماوند با آیتالله جوادی آملی دیدار و گفتوگو کرد. آیتالله جوادی آملی در این دیدار، با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، این حرکت عظیم را ثمره فرهنگ «یا حسین» و پیام جاودانه حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها) دانستند و اظهار کردند: نهضت اربعین، محصول همان پیام ماندگار است که حضرت زینب کبری فرمودند که «ما خاموششدنی نیستیم».
وی با تبیین ابعاد معرفتی خطبههای حضرت زینب (سلاماللهعلیها)، تصریح کرد: سخنان حضرت زینب (سلاماللهعلیها) در کوفه، صرفاً سخن از گریه و مصیبت نبود، بلکه کلامی عمیق و کلامی در برابر تفکر انحرافی جبرگرایی بود؛ آنگاه که عبیدالله بن زیاد از زینب کبری پرسید «دیدی خدا با برادرت چه کرد؟» یا آنجا که گفت «علیبنالحسین را خدا در کربلا کشت!» اینجا سخن از من و ما و بنیامیه و اینها نبود، بلکه سخن از خدا و در واقع از موضع جبر سخن گفتن است! حضرت زینب پاسخ داد: «ما رأیتُ إلا جمیلاً»؛ یعنی کار خدا زیباست، اما شما قاتل هستید، این شما بودید که علی بن الحسین را به شهادت رساندید، یعنی آن حضرت، تفکر جبری اموی را شکست و حقیقت اختیار و مسئولیت انسانی را بیان کرد.
آیتالله جوادی آملی با اشاره به ۴۰ سال تلاش علمی در تفسیر قرآن کریم خاطرنشان کرد: این حوزه بزرگ و ریشهدار، طی چهل سال و با تلاش چهار نسل از طلاب و اساتید، که هر نسل، ده سال کوشش بیوقفه و بیسابقه داشتهاند، به تفسیر قرآن پرداخته است. اگر این تفسیر به درازا کشیده، بهسبب طرح مسائل جدید علمی و پرسشها و سؤالات تازهای بوده که در طول این سالها مطرح شده است. در برابر هر مشکل و مسئلهای، این نسلهای پیاپی، همت کردند و این اشکالات پاسخ داده شد. بنابراین، این مسیر تفسیری، صرفاً بهدست یک فرد انجام نشده است؛ این سخن تعارف نیست، بلکه حقیقتی است روشن؛ این اثر، محصول تلاش جمعی حوزه علمیه است.
این استاد حوزه علمیه با تأکید بر رسالت علمی حوزههای علمیه افزود: حوزه علمیه باید همواره آماده پاسخگویی به شبهات، نقدها و پرسشهای جدید باشد و هنگامی میتواند پاسخگو باشد که حوزه جامعیت و پویایی علمی خود را حفظ کند، و لذا لازم است تا مباحث و اصول بنیادینی مانند «اصالهالحریه» و دیگر مبانی مرتبط نیز در حوزههای علمیه بهصورت علمی تدریس و تبیین شود.
آیتالله جوادی آملی همچنین با اشاره به جایگاه علم غیب در فقه اسلامی، اظهار داشت: علم غیب، سند قضاوت فقهی نیست و از همینرو حضرات معصومین (علیهمالسلام) با وجود برخورداری از علم الهی، در مقام داوری بر اساس بینه و سوگند حکم میکردند؛ چنانکه فرمودند: «إِنَّمَا أَقْضِی بَینَکمْ بِالْبَینَاتِ وَالْأَیمَانِ». اگر کسی با شهادت دروغ حقی را تصاحب کند، در حقیقت آتش برای خود فراهم کرده است، اما قضاوت بر پایه ادله ظاهری و موازین شرعی خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور گسترده و ایثارگرانه مردم در صحنههای دفاع از انقلاب اسلامی و کشور را جلوهای از نصرت الهی دانست و با استناد به آیه شریفه ﴿هُوَ الَّذِی أَیدَک بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ﴾ اظهار کرد: خدای سبحان، مؤمنان را برای یاری دین خود به میدان میآورد و این حضور آگاهانه مردان، زنان، جوانان و اقشار مختلف مردم، مصداق نصرت الهی است. وی با اشاره به وعدههای الهی در حوادثی همچون بدر و خیبر خاطرنشان کرد: همان خدایی که در صدر اسلام پیروزیهای بزرگ را رقم زد، امروز نیز قادر است ملت مؤمن را یاری کند؛ چنانکه در جنگ بدر نه مسلمانان گمان پیروزی داشتند و نه دشمنان انتظار شکست، اما اراده الهی بر تحقق وعده خود تعلق گرفت.
آیتالله جوادی آملی در پایان، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب، بهویژه رهبر شهید، از خداوند متعال مسئلت کرد که آنان را با شهدای کربلا محشور فرماید و خدمتگزاران نظام اسلامی را در پاسداری از این امانت الهی موفق بدارد تا این پرچم را به دست صاحب اصلی آن حضرت ولیعصر (عجاللهتعالیفرجهالشریف) برسانند.
در ابتدای این دیدار، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، گزارشی از مهمترین اقدامات، برنامهها و فعالیتهای دستگاه قضایی ارائه کرد و به تبیین آخرین وضعیت برخی مسائل و موضوعات مرتبط با قوه قضائیه پرداخت.