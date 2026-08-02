کد خبر: 1372230
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
سیاست » اخبار کلی
تقی دژاکام

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

1 دیروز یک‌صد و هفدهمین سالروز شهادت شیخ فضل‌الله نوری بود. ماجرای شهادت این عالم مجاهد و حاشیه‌های عبرت‌آموز آن، از آن برگ‌های قابل‌تأمل کتاب تاریخ است

دیروز یک‌صد و هفدهمین سالروز شهادت شیخ فضل‌الله نوری بود. ماجرای شهادت این عالم مجاهد و حاشیه‌های عبرت‌آموز آن، از آن برگ‌های قابل‌تأمل کتاب تاریخ است. اینکه چگونه شد مردی که تلاش فراوانی برای مشروطیت داشت، ناگهان با بصیرتی که داشت کنار کشید و مشروطه را مشروط به مشروع بودن کرد و از آن کوتاه هم نیامد؛ و چه شد که مردم عادی و حتی دینداران هم فریب خوردند و در پازل طراحی‌شده دشمنان، به‌ویژه انگلیس و مزدوران شناخته‌شده داخلی‌اش، بازی کردند و شد آنچه نباید می‌شد.

ماجرای به‌دارآویختن شیخ و سوت و کف و صلوات همزمان برخی آخوند‌های نفهم و یپرم خان ارمنی و درباریان و دست‌اندرکاران و وابستگان سفارت انگلیس، از بخش‌های بسیار پرعبرت تاریخ ایران است که درس‌های زیادی برای همیشه و برای همین امروز ما دارد.

در بخشی از روایت تکان‌دهنده دکتر تندرکیا، نوه شیخ شهید، از این ماجرا آمده است: «در اثر تلاطم و طوفان، یک‌مرتبه طناب از گردن آقا پاره شد و نعش به زمین افتاد. جنازه را آوردند توی حیاط نظمیه، مقابل درِ حیاط روی یک نیمکت گذاشتند. جمعیت کثیری ریخت توی حیاط. محشری برپا شد. مثل مور و ملخ از سروکول هم بالا می‌رفتند. همه می‌خواستند خود را به جنازه برسانند. دور نعش را گرفتند و آن‌قدر با قنداق تفنگ و لگد به نعش زدند که خونابه از سر و صورت و دماغ و دهانش روی گونه‌ها و محاسنش سرازیر شد. هر که هر چه در دست داشت می‌زد. آنهایی هم که دستشان به نعش نمی‌رسید، تف می‌انداختند. به همه مقدسات قسم که در این ساعت، گودال قتلگاه را به چشم خودم دیدم. یک‌مرتبه دیدم یک نفر از سران مجاهدین، مردی تنومند و چهارشانه، وارد حیاط نظمیه شد. غریبه بود. جلو آمد، بالای جنازه ایستاد، جلوی همه دکمه‌های شلوارش را باز کرد و روبه‌روی این‌همه چشم، شُر شُر به سر و صورت آقا...»

دشمن، شخصیت‌های هدفش را گاه ترور، گاه اعدام و گاه ترور شخصیت می‌کند؛ و گاه مثل شیخ فضل‌الله نوری، ابتدا ترور شخصیت و بعد ترور فیزیکی می‌کند. شانس بزرگ کسانی، چون مطهری این بود که دشمن آنها را تنها ترور فیزیکی کرد و مطهری تازه از آن‌زمان، به‌ویژه در بین نسل جوان و نوجوانان شناخته و محبوب شد و شهادت او موجی بزرگ از اقبال به شناخت نظری و عمیق دین در بین این نسل ایجاد کرد.

حالا دشمن فهمیده بود که این شیوه نقض غرض است و کار او را خراب‌تر می‌کند؛ این بود که برای دیگر اهداف انسانی خود، مثل کسانی، چون عالم فرهیخته مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی در عالم اندیشه و کسانی از چهره‌های خادم و انقلابی و شخصیت‌های تأثیرگذار و مهم، با هوشمندی راه دیگر، یعنی ترور شخصیت، را برگزید و کوشید تا حدودی به اهداف خود برسد. این ترور شخصیت ابتدا در خانه‌های تیمی دسیسه‌ساز آنان کلید خورد و از سوی اذناب وابسته و مزدوران با و بی‌جیره و مواجب، و برخی احمق‌های بنده لایک و فالوور تقویت شد.

کار به مطهری و مصباح و شیخ فضل‌الله و فلان شخصیت سیاسی و نظامی شهید یا زنده، خلاصه نمی‌شود. اما وظیفه داریم هم خود و هم فرزندانمان را به مطالعه تاریخ واداریم تا دوباره عزیزی را از دست ندهیم، یا در شهادت مردانی از جنس دین و سیاست و جهاد، سوت و کف نزنیم و نزنند!

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فضل الله نوری ، شهادت ، کتاب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

جنگ ترامپ را می‌خورد!

خنجر یمنی از روبه‌رو!

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

اربعین مصداق قدرت نرم است

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

جنگ روانی تنگه‌ها!

بخشش قاتل به احترام اربعین

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دام جنگ

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

سکوت غیرمسئولانه مقابل «قرار» سمی 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار