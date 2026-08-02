قتل برادر به خاطر نرفتن سر کار

مرد ۳۹ ساله که از برادرش خواسته بود سر کار بروند، پس از مشاجره بر سر تنبلی، او را با چاقو به قتل رساند. قاتل پس از حادثه خود را به پلیس معرفی کرد.

ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه، دهم مردادماه، مأموران کلانتری ۱۱۰ شهدا با قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، تماس گرفتند و از قتل یک مرد میانسال در یک خانه قدیمی خبر دادند. قاضی جنایی همراه با تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل شدند.

تیم جنایی در طبقه دوم یک خانه قدیمی با جسد مرد ۴۱ سال‌های به نام «اکبر» روبه‌رو شد که با اصابت چاقو به قلبش به قتل رسیده بود.



قاتل خود را تسلیم پلیس کرد

بررسی‌ها نشان داد که قاتل، برادر کوچکتر مقتول است که پس از حادثه به پلیس خبر داده و خود را تسلیم کرده‌است. قاتل ۳۹ ساله که در طبقه دوم خانه با برادرش زندگی می‌کرد، در بازجویی به کارآگاهان گفت: «مادرم در طبقه اول زندگی می‌کند و من و برادرم که هر دو مجرد هستیم، در طبقه دوم زندگی می‌کردیم. ما نقاش هستیم و ساعتی قبل از برادرم خواستم سر کار برویم، اما او تنبلی می‌کرد و نمی‌خواست برود. با هم مشاجره کردیم و درگیری بالا گرفت. در آن لحظه عصبانی شدم و با چاقو ضربه‌ای به او زدم. او خونین روی زمین افتاد و بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم، اما وقتی رسیدند، برادرم فوت کرده بود. الان از ته دل پشیمان هستم.»

انتقال جسد به پزشکی قانونی

همزمان با اعتراف قاتل، جسد اکبر برای مشخص شدن علت اصلی مرگ و انجام آزمایش‌های لازم به پزشکی قانونی منتقل شد. متهم نیز برای تحقیقات بیشتر و روشن شدن زوایای پنهان حادثه در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.