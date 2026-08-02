جوان آنلاین: دو نفر از اعضای باند چهارنفره سارقان موتورسوار که با سرقت خشن از راننده یک دستگاه ال۹۰ در بزرگراه صدر، موجی از رعب و وحشت در پایتخت ایجاد کردهبودند، پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، در انتظار اجرای حکم هستند. پرونده این دو محکوم برای اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال شده است.
صبح بیستم فروردینماه سال ۱۴۰۳، مأموران پلیس تهران از وقوع یک سرقت خشن در بزرگراه صدر باخبر شدند و تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه آغاز کردند.
بررسیهای اولیه نشان داد چهار سارق موتورسوار در ترافیک صبحگاهی بزرگراه صدر، راننده یک دستگاه خودروی ال۹۰ را هدف قرار دادهاند. در جریان این سرقت، دو نفر از سارقان با تهدید چاقو و قمه به راننده حمله کردند و تلفن همراه او را به زور ربوده و همراه دو همدست دیگر خود از محل گریختند.
فیلم سرقت در فضای مجازی منتشر شد
کلیپ این سرقت خشن که توسط یکی از شهروندان حاضر در محل ضبط شده بود، خیلی زود در فضای مجازی دستبهدست شد و موجی از رعب و وحشت را میان رانندگان و شهروندان به وجود آورد.
تصاویر منتشرشده نشان میداد چهار سارق در این سرقت نقش داشتند. دو نفر از آنها برای سرقت به سمت رانندهای که شیشه خودرویش پایین بود و تلفن همراه در دست داشت، هجوم بردند. راننده ابتدا قصد مقاومت داشت، اما یکی از سارقان که جثه درشتی داشت، با قمه او را تهدید کرد و در نهایت راننده تلفن همراه خود را تحویل داد. دو متهم دیگر نیز وظیفه زاغزنی و اسکورت را برعهده داشتند و پس از سرقت، هر چهار نفر با موتورسیکلتهای خود از محل فرار کردند.
نکته قابلتوجه این بود که در همان زمان، گشت پلیس در نزدیکی محل حضور داشت. مأموران با مشاهده صحنه سرقت، برای دستگیری سارقان وارد عمل شدند و حتی تیر هوایی نیز شلیک کردند، اما متهمان با استفاده از ترافیک بزرگراه موفق به فرار شدند.
روایت شاکی از سرقت
راننده خودروی ال۹۰ پس از حضور در پلیس گفت: «در ترافیک بزرگراه، شیشه خودرو پایین بود و گوشی تلفن همراهم را در دست داشتم که ناگهان دو مرد قمهبهدست به سمتم حمله کردند. آنها با تهدید قمه، گوشی آیفون ۱۳ پرومکس مرا از دستم گرفتند. شدت خشونت آنها به حدی بود که هیچیک از رانندگان جرئت دخالت نداشتند و فقط نظارهگر سرقت بودند. در این میان یکی از رانندگان عبوری از صحنه فیلم گرفت.»
شناسایی و دستگیری متهمان در شمال کشور
با بهدستآمدن این اطلاعات، مأموران تحقیقات گسترده اطلاعاتی و فنی خود را آغاز کردند و خیلی زود هویت متهمان را شناسایی کردند. بررسیها نشان داد سارقان پس از انتشار تصاویر سرقت در فضای مجازی، تهران را ترک کردهاند. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مأموران رد دو متهم اصلی و یکی از همدستانشان را در شهرستان محمودآباد بهدست آوردند. بررسیها نشان میداد متهمان قصد دارند از شمال کشور به سمت مرزهای غربی حرکت کرده و از کشور خارج شوند. به همین دلیل، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند. سه متهم پس از انتقال به اداره پلیس تهران تحت بازجویی قرار گرفتند و در ادامه، متهم چهارم نیز که وظیفه اسکورت و زاغزنی را برعهده داشت، بازداشت شد.
اعتراف متهمان
شهرام، متهم ردیف اول که ۱۹ سال سن داشت، به سرقت اعتراف کرد. تصاویر منتشرشده از صحنه سرقت نیز نشان میداد او با وجود سن کم، جثهای درشتتر از همدستانش داشته و همان فردی است که با قمه راننده را تهدید کرده بود.
او در بازجوییها مدعی شد هیچ سابقه کیفری ندارد و کمتر از یک ماه پیش به همراه همدستانش سرقتهای خیابانی را آغاز کرده است. به گفته وی، آنها در این مدت پنج دستگاه تلفن همراه سرقت کردهاند و سهم او از این سرقتها هشت میلیون تومان بوده که آن را خرج کرده است. متهم ردیف دوم که ۱۸ سال داشت نیز به مشارکت در سرقت مقرونبهآزار اعتراف کرد. بررسی سوابق وی نشان داد او پیش از این نیز سابقه سرقت داشته و در آخرین پرونده خود به ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم شده بود، اما پس از تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و بار دیگر سرقتهای سریالی و خشن را از سر گرفته بود.
متهم ردیف سوم و چهارم که نقش اسکورت را برعهده داشتند نیز به جرم خود اعتراف کردند. چهار متهم پس از اعتراف صحنه سرقت را بازسازی کردند.
حکم دادگاه
چهار متهم پس از تکمیل تحقیقات در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
دادگاه، دو متهم ردیف اول و دوم را به دلیل ارتکاب سرقتهای مقرونبهآزار که مصداق ایجاد رعب و وحشت عمومی با استفاده از سلاح سرد تشخیص داده شد، محارب شناخت و آنها را به اعدام محکوم کرد. دو متهم دیگر نیز به مجازات حبس محکوم شدند.
پرونده در اجرای احکام
حکم اعدام دو متهم پس از تأیید در دیوان عالی کشور، برای طی مراحل اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال و روی میز قاضی امین کرمانینژاد قرار گرفت. دو متهم بعد از انجام تشریفات قانونی اجرای حکم مجازات میشوند.