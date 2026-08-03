علی حسین‌پور با اشاره به بخشنامه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: بر اساس این بخشنامه، مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مردادماه از طریق سامانه مؤدیان نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ اقدام کنند، مشمول بخشودگی کامل جرایم موضوع ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.

وی با بیان اینکه فرصت ثبت اطلاعات معاملات نیز تمدید شده است، افزود: بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی «جزئیات اطلاعات معاملات» در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۵ تا پایان روز ۲۵ مردادماه تمدید شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد: مؤدیانی که اطلاعات خود را از طریق بارگذاری فایل در سامانه ارسال می‌کنند، باید حداکثر تا پایان روز شنبه ۲۴ مردادماه نسبت به بارگذاری اطلاعات اقدام کنند و در روز یکشنبه ۲۵ مرداد، ثبت اطلاعات صرفاً به‌صورت موردی در سامانه امکان‌پذیر خواهد بود.

حسین‌پور همچنین گفت: بر اساس مفاد این بخشنامه، مؤدیانی که تا پایان روز ۲۵ مردادماه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ را به‌صورت نهایی در سامانه مؤدیان ثبت و ذخیره کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بند «ب» ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بهره‌مند خواهند شد.

وی با دعوت از فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی استان برای انجام به‌موقع تکالیف قانونی، تأکید کرد: بهره‌مندی از این تسهیلات منوط به اقدام در مهلت مقرر و از طریق سامانه مؤدیان است؛ از این‌رو انتظار می‌رود مؤدیان با برنامه‌ریزی مناسب، انجام تکالیف مالیاتی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا بدون دغدغه از فرصت بخشودگی کامل جرایم استفاده کنند.