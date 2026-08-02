 دفاع مقتدرانه از ایران تا دفع کامل شرارت ادامه دارد 

وزارت امور خارجه در بیانیهای با تجلیل از نیروهای مسلح، بر ادامه دفاع مقتدرانه و حماسی ایرانیان از کیان ایران در مقابل تهدیدها و حملات غیرقانونی امریکا تأکید کرد.
در این بیانیه تأکید شده است: وزارت امور خارجه ضمن ابراز مراتب تمجید و قدردانی دستگاه دیپلماسی از مجاهدت بینظیر نیروهای مسلح پرافتخار کشورمان در دفاع مقتدرانه از کیان ایران، به روح بلند رهبر شهیدمان و همه شهدای راه استقلال و عزت ایران درود میفرستد و بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تداوم مسیر مقاومت و استقامت تا دفع کامل شرارت دشمنان تأکید میکند. در شرایطی که دشمن امریکایی در ادامه بدعهدی در اجرای مفاد تفاهمنامه خاتمه جنگ ۲۸خردادماه، با تداوم محاصره دریایی علیه بنادر و کشتیرانی تجاری ایران، حملات وحشیانه علیه مناطق مختلف کشور، تشدید فشارهای اقتصادی و تهدیدهای غیرقانونی، مرتکب اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران میشود، ضربات دفاعی نیروهای مسلح شجاع کشورمان با تمام توان ادامه دارد.
تداوم محاصره دریایی که بهموجب قطعنامه تعریف تجاوز سازمان ملل مصداق آشکار «عمل تجاوزکارانه» است، در کنار حملات وحشیانه به اهداف نظامی و غیرنظامی، زیرساختهای مدنی و شهروندان ایرانی در داخل و خارج ایران از جمله در عراق، نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است و جمهوری اسلامی ایران از همه ابزارهای خود برای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع در برابر این تجاوزها استفاده خواهد کرد. اقدامات تجاوزکارانه امریکا علیه ایران در ۱۵ ماه گذشته، به وضوح هر سه وصف «تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی»، «نقض صلح و امنیت بینالمللی» و «عمل تجاوزکارانه» که طبق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان را مکلف به مداخله برای توقف اعمال تجاوزکارانه و پاسخگو کردن متجاوزان میکند، دارا است. با وجود این، شورای امنیت سازمان ملل، مشابه رفتاری که در دوران جنگ هشتساله تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران در پیش گرفت، تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای ایفای مسئولیت قانونی خود در قبال تجاوزات امریکا و رژیم صهیونیستی انجام نداده است. متأسفانه دبیرکل سازمان نیز به جز پارهای بیانیههای مبهم و دوپهلو، اقدام معناداری در این زمینه نداشته است.
هیئت حاکمه امریکا که طی دو سال گذشته در راستای ارضای مطامع توسعهطلبانه و استعماری رژیم نسلکش و اشغالگر صهیونیستی از هیچ شرارتی علیه ملت ایران و ملتهای مسلمان منطقه فروگذار نکرده است، ابتدا دروغ نخنماشده «جلوگیری از بمب هستهای ایران» را دلیل تجاوز نظامی علیه ایران عنوان کرد و همزمان با آن بهانههای مضحکی همچون «مقابله با تهدید قریبالوقوع ایران» و «عملیات پیشدستانه در دفاع از اسرائیل» را برای توجیه جنایات خود مطرح کرد. با وجود این، هر انسان سلیمالعقلی میداند که تنها دلیل تجاوز نظامی امریکایی- صهیونیستی علیه ایران، پافشاری ملت ایران بر استقلال و حاکمیت ملی خود و مقاومت در برابر زیادهخواهی و فشار امریکا طی نیم قرن گذشته است. ملت ایران فراموش نمیکند که سابقه کینتوزی امریکا علیه ملت ایران به دهه ۱۳۳۰ و خیانت هیئت حاکمه وقت امریکا به اعتماد ایرانیان و همدستی در کودتای جنایتکارانه علیه دولت منتخب مردم ایران و تثبیت حکومت دیکتاتوری و سرکوبگر برمیگردد.
در ادامه بیانیه تصریح شده است: دور جدید تجاوز نظامی امریکا علیه ایران که از شامگاه ۱۷ تیر همزمان با مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید، به بهانه واکنش به حوادث ادعایی برای سه کشتی در حال عبور از مسیر ناامن و غیرمجاز در تنگه هرمز شروع شد و تا به امروز ادامه یافته است، ادامه همان دشمنی ۷۵سالهای است که در دو سال اخیر به شیوهای عریان نمایان شده است. بهانه کردن حوادث ادعایی برای سه کشتی در ۱۷ تیرماه برای حمله به ایران، اوج دروغپردازی هیئت حاکمه امریکا و برخی همدستان منطقهای آن برای توجیه پیمانشکنی و تعرض به حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز بوده است. کشورهای متبوع سه کشتی حادثهدیده با علم به مفاد بند ۵ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ که مدیریت آتی تنگه را بر عهده ایران نهاده بود و با آگاهی از غیرمجاز و ناامن بودن مسیر تحمیلی امریکا در جنوب تنگه هرمز، درصدد عبور دادن این سه کشتی از آن مسیر برآمدند. این قبیل اقدامات تحریکآمیز و ناقض بند ۵ یادداشت تفاهم که تنها چند روز بعد از امضای تفاهم خاتمه جنگ در ۲۸ خرداد و تقریباً همزمان با صدور بیانیه تحریکآمیز و مداخلهجویانه مارکو روبیو و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس (مورخ ۴ تیر ۱۴۰۵) شروع شد، بارها مورد اعتراض ایران قرار گرفت. اصرار امریکا و برخی شرکای منطقهای آن برای عبور دادن شناورها از مسیر ناامن و غیرمجاز جنوبی نه فقط برای بیاثرسازی بند ۵ یادداشت تفاهم و اخلال در ایفای تعهدات ایران بود، بلکه در واقع پوششی برای فعالیتها و جابهجاییهای نظامی بوده است.
وزارت خارجه اضافه کرده است: طی بازه زمانی ۵ لغایت ۱۷ تیر، موارد متعددی از تردد ناوچههای امریکایی در کنار شناورهای پهنپیکر حامل نفت یا گاز مایع رصد شده بود. از سوی دیگر ارتش تروریستی امریکا به دفعات از شناورهای تجاری برای جابهجایی پرسنل نظامی، تجهیزات و ادوات جنگی سوءاستفاده کرده بود. دلیل اصلی تردد شناورهای عبوری از مسیر جنوبی با ردیاب خاموش نیز دور ماندن از رصد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همان روز ۱۷تیرماه، یک فروند ناوچه جنگی متعلق به سنتکام در پناه یک شناور غولپیکر حامل گاز مایع، از مسیر ناامن و غیرمجاز جنوبی تردد کرد که نه تنها اقدامی خطرناک و غیرمسئولانه از حیث ایمنی دریانوردی تجاری بود، بلکه نشاندهنده قصد و نیت آشکار امریکا برای سوءاستفاده از تفاهم خاتمه جنگ جهت تدارک اقدامات خصمانه علیه ایران بود. واکنش نامتناسب و وحشیانه امریکا علیه ایران به بهانه آسیبدیدن کشتیهایی که اولاً هیچ ارتباطی با امریکا نداشت و ثانیاً هنوز هم هیچ مدرکی دال بر حمله به آنها از سوی ایران ارائه نشده است، به همراه اظهارات رئیسجمهور امریکا مبنی بر پایان دادن به تفاهم خاتمه جنگ، لغو مجوز فروش نفت ایران و بازگشت محاصره دریایی، جملگی نشانههای روشن و غیرقابل انکاری از برنامهریزی قبلی هیئت حاکمه امریکا برای پیمانشکنی، نقض حقوق حاکمیتی ایران بر تنگه هرمز و تشدید تنش بود.
در بخش پایانی بیانیه تصریح شده است: جمهوری اسلامی ایران، همانطور که بارها تأکید کرده است، هیچ خصومتی با کشورهای منطقه ندارد و خواستار روابطی دوستانه بر مبنای احترام متقابل و حسن همجواری با همه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس میباشد. جمهوری اسلامی ایران، تکلیف قانونی، دینی و اخلاقی همه حکومتهای منطقه برای ممانعت از استفاده متجاوزان امریکایی- صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی، تدارک و اجرای حملات جنایتکارانه علیه ملت مسلمان و همسایه را گوشزد کرده و با ارجاع به قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل) خاطرنشان مینماید که ضربات دفاعی ایران علیه مبدأ حملات غیرقانونی امریکا علیه ایران به هیچ عنوان نمیتواند به عنوان حمله ایران به این کشورها تصویرسازی شود. جمهوری اسلامی ایران با توکل بر نیروی لایزال الهی و تحت تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، به پشتوانه بیبدیل مردم بزرگ ایران و ظرفیتهای انباشته نیروهای مسلح، دیپلماسی هوشمند، و همدلی و همراهی مسلمانان و مردمان آزاده در منطقه و جهان، به دفاع مقتدرانه از عزت و استقلال ملی در برابر هجوم وحشیانه و افسارگسیخته ائتلاف شر امریکایی- صهیونیستی ادامه خواهد داد.