سه هزار و ۳۵۴ نویسنده با ارسال ۱۶ هزار و ۱۵۸ اثر از ۳۸ کشور در «جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای» مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام، شرکت کردند.

جوان آنلاین: از روابط‌عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در ادامه استقبال گسترده از نخستین دوره جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام»، دبیرخانه این جایزه، ضمن قدردانی از سه هزار و ۳۵۴ نویسنده که با ارسال ۱۶ هزار و ۱۵۸ اثر در این مسیر همراه برگزارکنندگان آن بودند، اعلام کرد آثار شرکت‌کنندگانی از ۳۸ کشور زیر، در این رویداد جهانی سهیم بوده‌اند:

به گزارش ایرنا، ایران، آرژانتین، آلمان، آمریکا، اندونزی، ارمنستان، اروگوئه، استرالیا، اسپانیا، افغانستان، الجزایر، ایتالیا، برونئی، بلژیک، بلاروس، بورکینافاسو، پاکستان، پرتغال، تونس، چین، روسیه، رومانی، ژاپن، شیلی، صربستان، عراق، فرانسه، فیلیپین، کامرون، کره‌جنوبی، کنگو، لبنان، لیبی، مالی، مصر، نیکاراگوئه، هند و یمن.

در این فایل، اسامی نویسندگانی که آثارشان با فراخوان مطابقت داشته و به مرحله‌ی داوری راه یافته است، درج شده است.

با توجه به حجم بالای آثار دریافتی و لزوم دقت در داوری، و نیز در نظر گرفتن شرایط کشور، امید است مراسم اختتامیه تا پایان فصل برگزار شود. زمان و جزییات آن، متعاقباً از طریق کانال اطلاع‌رسانی دبیرخانه اعلام خواهد شد.

این جایزه که به همت دفتر ادبیات و زبان فارسی برگزار می‌شود، بر مفاهیمی، چون «حقوق کودکان»، «صلح»، «وطن‌دوستی» و «امید» تمرکز دارد. ویژگی بارز این رقابت، قالب سخت‌گیرانه و مینی‌مالیستی آن است؛ داستانی تنها در «شش کلمه» که باید در عین ایجاز، ظرفیت تاویل و امتداد در ذهن مخاطب را دارا باشد.

برگزارکنندگان این رویداد با تاکید بر اینکه «پنجره میناب» تنها تا ۳۱ تیرماه به‌روی روایت‌ها باز است، اعلام کردند که این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. هر نویسنده مجاز به ارسال حداکثر ۶ اثر است.

آثار رسیده توسط هیات داورانی متشکل از صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی ارزیابی شده و برگزیدگان در آیین اختتامیه، علاوه بر تندیس و لوح یادبود، جوایز نقدی نفیسی دریافت خواهند کرد تا فصلی نو در ادبیات داستانی موجز رقم بخورد.