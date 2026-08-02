جوان آنلاین: مهدی اولاد برای کسب مدال طلای بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ خیز برداشته و با تمام قدرت برای درخشش در این آوردگاه تلاش میکند.
کسب مدال در حوزه ورزشهای جانبازان و توانیابان سختیهای زیادی دارد و ملیپوشان تنها با تلاش و تمرین مضاعف در تورنمنتهای بینالمللی روی سکو میروند. ورزشکاران این حوزه بازیهای پاراآسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ را پیشرو دارند و این رقابتها از ۲۴ مهرماه آغاز خواهد شد. مثل همیشه پارادوومیدانی مسئولیت سنگینی در بازیهای آسیایی خواهد داشت و همه از ملیپوشان این رشته انتظار کسب مدالهای رنگارنگ را دارند.
نایبقهرمان پارالمپیک پاریس در رقابتهای انتخابی خوش درخشیده و حالا برای قهرمانی در آسیا و رکوردشکنی آماده میشود. مهدی اولاد هم در ماده پرتاب وزنه و هم در ماده پرتاب دیسک در ناگویا به میدان خواهد رفت. این ملیپوش دوومیدانی پس از کسب مدال طلا در رقابتهای انتخابی تیمملی، در گفتوگو با ایسنا از عملکردش گفت: «با تمرینات شبانهروزی که بعد از پارالمپیک پاریس در دو ماده وزنه و دیسک داشتم، در انتخابی تیمملی پارادوومیدانی که تحت نظر نماینده IPC برگزار شد و رنکینگ جهانی داشت، توانستم با ثبت رکورد ورودی تعیین شده از سوی کمیته ملی پارالمپیک در هر دو ماده بهترین عملکرد را ارائه دهم و با روحیه بالایی خود را برای بازیهای پاراآسیایی ناگویا ژاپن آماده کنم.»
دارنده مدال نقره بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۴، هموطن خود را اصلیترین حریفش در بازیهای ناگویا ۲۰۲۶ خواند: «در پارالمپیک پاریس نیز با وجود اینکه خود را برای مدال طلای پرتاب وزنه آماده کرده بودم، اما شرایط فراهم نشد و در یک رقابت حساس طلا را به امیرحسین علیپور واگذار کردم. در ناگویا ژاپن سعی دارم ناکامی که در پاریس داشتم جبران کنم و مدال طلا در هر دو ماده دیسک و وزنه را به خود اختصاص دهم و حتی در صورت امکان رکوردشکنی نیز داشته باشم.»
مهدی اولاد معتقد است استقلال رشته پارادوومیدانی به نفع ملیپوشان این رشته است: «از زمانی که پارادوومیدانی از فدراسیون توانیابان جدا شده و به صورت فدراسیون مستقل فعالیت خود را پیگیری میکند، شرایط از هر لحاظ به نفع ورزشکاران شده و دیگر دغدغهای از نظر تجهیزات، امکانات و حتی فضای تمرینی نداریم و سرپرست فدراسیون تلاش میکند بهترین شرایط را برای دوومیدانیکاران قبل از اعزام به ناگویا ژاپن فراهم کند.» با اینحال تغییرات در کلاسبندی بازیهای پاراآسیایی، مشکلاتی برای ملیپوشان ایجاد کرده است: «ادغام برخی کلاسها شرایط سختی را برای دوومیدانیکاران ایجاد کرده و قطعاً سبب کاهش تعداد مدالها در این دوره از بازیهای پاراآسیایی خواهد شد. امیدوارم این مشکل تأثیر زیادی در افت جایگاه پارادوومیدانی ایران در ناگویا ژاپن نسبت به دوره قبل نداشته باشد.»