جوان آنلاین: انتظار می‌رفت امسال دیگر آزادی به چرخه مسابقات بازگردد، اما همچنان در مرحله تعمیر است و برای چندمین سال متوالی نمی‌تواند میزبان سرخابی‌های پایتخت در دیدار‌های خانگی باشد، درست مثل ورزشگاه تختی که حداقل تا خرداد سال آینده از دسترس خارج است!

اواسط خرداد‌ماه سال گذشته و در فاصله ۵۰ روز تا آغاز لیگ بیست و پنجم بود که رفعتی، دبیر ستاد استانداردسازی ورزشگاه‌ها مدعی شد در بدترین حالت ممکن، از نیم‌فصل دوم ورزشگاه آزادی میزبان مسابقات لیگ خواهد بود، یعنی تقریباً یک سال پس از آنکه به دستور رئیس فدراسیون فوتبال، ستاد استانداردسازی ورزشگاه‌ها برای ایجاد یک انقلاب در این حوزه تشکیل شده بود! تصمیمی که از آن به عنوان یک اتفاق بی‌سابقه یاد می‌شد، اما بعد از گذشت ماه‌ها، اگر نخواهیم بگوییم سال‌ها (تقریباً سه سال) آزادی به چرخه مسابقات بازنگشته و همچنان زیر دست تعمیر است! این در حالی است که سال گذشته آقایان با افتخار از بازگشت تختی به چرخه مسابقات می‌گفتند و بازشدن در‌های ورزشگاه آزادی به روی سرخابی‌های پایتخت از نیمه‌های فصل. اما در آستانه آغاز لیگ بیست و ششم، دوستداران فوتبال، به‌خصوص هواداران پرسپولیس و استقلال با یک خبر تکراری طی چند سال اخیر مواجه شدند، آن اینکه آزادی هنوز هم شرایط میزبانی از سرخابی‌ها در رقابت‌های لیگ را ندارد!

آزادی در دی‌ماه ۱۴۰۳ به دستور وزیر ورزش و به صورت موقت به شرایط برگزاری مسابقه رسید، درست زمانی که فاز غرب تمام شد، اما صرفاً، چون در آن مقطع مسابقات حساس داخلی و آسیایی داشتیم که مساعدت وزیر ورزش و شرکت توسعه و تجهیز باعث شد تا آزادی در اختیار سرخابی‌های پایتخت قرار بگیرد. ولی با شروع به کار فاز دوم که مربوط به ضلع‌های شمالی و شرقی بود، طی یک اتفاق تلخ در جریان بازی ایران و امارات به دلیل قطعی پروژکتور به مدت ۲۹ دقیقه، بازسازی نور ورزشگاه هم در دستور کار قرار گرفت و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که با آغاز فاز سوم بازسازی، تیم‌های پایتخت به سمت ورزشگاه تختی و شهرقدس هدایت شدند. تختی اگرچه در چند بازی میزبان سرخابی‌ها بود، اما خیلی دوام نیاورد، نه صرفاً به دلیل ترافیک مسیر که به دلیل شرایط نامناسب چمن، به طوری که عمده بازی‌های سرخابی‌ها در شهرقدس و اکباتان برگزار شد. البته به این امید که در لیگ بیست و ششم شرایط تغییر کند و در‌های آزادی به روی پرسپولیس و استقلال باز شود و این ورزشگاه به چرخه مسابقات بازگردد. اما بعد از امیرحسین روشنک، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر که در مراسم قرعه‌کشی این مسابقات آب پاکی را روی دست سرخابی‌های پایتخت و هوادارانشان ریخت و گفت ورزشگاه آزادی قطعاً به نیم‌فصل اول نمی‌رسد، حبیب ستوده‌نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران نیز تأیید کرد آزادی و تختی همچنان خارج از دسترس هستند.

تختی که سال گذشته هم با مشکل چمن مواجه بود، بنا بر گفته‌های مدیرکل ورزش استان تهران همچنان درگیر این موضوع است: «فرایند برگزاری مناقصه برای تعویض چمن ورزشگاه تختی در حال انجام است و با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده برای اجرای پروژه و ضرورت کاشت پاییزه چمن، ورزشگاه تختی در فصل پیش‌رو نمی‌تواند میزبان مسابقات لیگ برتر باشد، چراکه عملیات کاشت چمن باید در بازه زمانی شهریور یا مهرماه انجام شود و پس از آن نیز ورزشگاه تا آماده شدن کامل زمین از دسترس خارج خواهد بود.»

آزادی نیز شرایطی تقریباً مشابه دارد، چراکه تقریباً ۲۰ روز قبل بود که مسئولان این ورزشگاه اقدام به جمع‌آوری چمن آزادی کردند و با توجه به مدت زمانی که برای کشت چمن نیاز است، آماده‌سازی ورزشگاه چند ماه طول خواهد کشید. بحث تعویض چمن آزادی طی هفته‌های اخیر بار‌ها مطرح شده بوده و گویا ۲۰ روز قبل با تأمین بودجه لازم، اقداماتی که باید در این زمینه انجام شده و بعد از جمع‌آوری کامل چمن باید عملیات زیرسازی کشت چمن جدید شروع شود. عملیاتی که چند ماه زمان می‌برد و این یعنی عملاً تا نیم‌فصل شرایط برای استفاده از آزادی مهیا نیست.

بی‌تردید در نبود آزادی و تختی، پرسپولیس، استقلال و پیکان به عنوان سه تیم پایتخت باید فکری برای میزبانی از حریفان خود کنند که در این راستا مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از آماده بودن سه ورزشگاه شهرقدس، اکباتان و اسلامشهر خبر می‌دهد. ورزشگاه‌هایی که هنوز مشخص نیست قرار است این فصل میزبان بازی‌های خانگی کدام یک از سه تیم پایتخت‌نشین باشند.