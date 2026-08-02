جوان آنلاین: دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در اردوی تیمهای اعزامی به بازیهای آسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ از نزدیک تلاش ملیپوشان و کادرفنی تیمهای ملی را نظاره کرد و پای درد دلهایشان نشست.
بازیهای آسیایی ناگویا ۲۸ شهریورماه آغاز خواهد شد و مهدی علینژاد برای اطلاع از وضعیت تیمهای اعزامی، به اردوها سر میزند و بر حمایت همهجانبه کمیته ملی المپیک از ورزشکاران تأکید میکند.
هدف تکواندو
پیام خانلرخانی در حضور علینژاد از تلاش مضاعف برای درخشش در بازیهای ناگویا و همچنین کسب سهمیه بازیهای المپیک لسآنجلس صحبت کرد. سرمربی تیم ملی تکواندو مردان با اشاره به روند آمادهسازی هوگوپوشان اظهار داشت: «پیش از اعزام به ناگویا، مسابقات پرزیدنتکاپ پاکستان را در پیش داریم که ۳۰ امتیاز برای رنکینگ المپیک دارد. پس از آن گرندپری کرهجنوبی و همچنین گرندپری قزاقستان برگزار خواهد شد که ارزش امتیازی بالایی دارند و نقش مهمی در مسیر کسب سهمیه المپیک ایفا میکنند. برنامههای تیم ملی تنها به بازیهای آسیایی محدود نمیشود. هدف کوتاهمدت ما کسب بهترین نتیجه در ناگویاست، اما در کنار آن باید امتیازات لازم برای حضور موفق در المپیک را نیز به دست بیاوریم تا از کورس رقابت عقب نمانیم.»
تفکر حرفهای بسکتبالیستها
رئیس فدراسیون بسکتبال به تفکر حرفهای بسکتبالیستها و تلاش برای دفاع از اعتبار ورزش ایران اشاره کرد. تیمهای ملی پنج نفره، سه نفره مردان و سه نفره زنان، نمایندگان بسکتبال کشورمان در بازیهای ناگویا ۲۰۲۶ خواهند بود. جواد داوری بر ظرفیت بسکتبال برای کسب مدال تأکید کرد: «فدراسیون تلاش کرده است هیچ خللی در روند آمادهسازی تیمها ایجاد نشود و در صورت بروز مشکلات، با برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی مناسب، شرایط مطلوب برای ملیپوشان فراهم شود. همه اعضای تیمهای ملی با تفکری حرفهای و بدون هیچ چشمداشتی در حال تلاش هستند و هدف مشترک همه، کسب بهترین نتایج و به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در بازیهای آسیایی است. بسکتبال ایران همچنان یکی از قدرتهای شناخته شده آسیاست و تیم پنج نفره مردان، تیم سه نفره مردان و تیم سه نفره بانوان همگی از ظرفیت کسب نتایج خوب برخوردار هستند.»
جوانگرایی ووشو
امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو در مراسم بازدید دبیرکل کمیته، از پایین بودن میانگین سنی ووشوکاران اعزامی به بازیهای آسیایی گفت و جوانگرایی را اولویت فدراسیون خواند: «یکی از جوانترین تیمهای تاریخ ووشو ایران برای حضور در بازیهای آسیایی آماده میشود؛ میانگین سنی تیم مردان حدود ۲۲ تا ۲۳ سال و میانگین سنی تیم بانوان حدود ۲۰ سال است. رقابتهای بازیهای آسیایی بسیار دشوار خواهد بود، چراکه رقیب اصلی ما چین، نهتنها قدرت اول ووشو در آسیاست، بلکه همواره عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی را نیز در اختیار داشته است.»
درخشش بسکتبال
دبیرکل کمیته ملی المپیک در بازدید از اردوی تیمهای ملی تکواندو، بسکتبال و ووشو، به اجرای قانون «سرباز قهرمان» اشاره کرد: «بر اساس قانون «سرباز قهرمان»، مدالآوران بازیهای آسیایی، در صورت مشمول بودن، بدون توجه به رنگ مدال از خدمت سربازی معاف خواهند شد.»
مهدی علینژاد عملکرد تیم ملی بسکتبال سهنفره ایران را درخشان عنوان کرد: «ملیپوشان بسکتبال سه نفره عملکرد بسیار خوبی داشتند و این موضوع نشاندهنده آینده روشن این رشته است. تعصب، غیرت، شور و اشتیاق مربیان نیز واقعاً جذاب و لذتبخش بود. بسکتبال پنج نفره نخستین تیم کاروان ایران خواهد بود که رقابتهای خود را آغاز میکند. مسابقات بسکتبال پنج نفره ۹ روز پیش از مراسم افتتاحیه بازیها آغاز میشود و این تیم پیشقراول کاروان ایران خواهد بود. تیم بسکتبال سهنفره بانوان یکی از معدود رشتههای تیمی بانوان در کاروان ایران است و همین موضوع مسئولیت این تیم را سنگینتر میکند.»
امیدوار به ووشو
وی همچنین با تمجید از مدالآوری همیشگی ووشو اظهار داشت: «ووشو طی سالهای اخیر همواره یکی از رشتههای موفق ورزش ایران بوده و در بازیهای آسیایی نیز سهم قابلتوجهی در موفقیت کاروان کشورمان داشته است. پس از بازیهای آسیایی هانگژو، تیم ملی دستخوش جوانگرایی شده و در بخش ساندا تنها یک نفر از ترکیب دوره قبل باقی مانده است. این تغییر، بدون تردید مسئولیت کادر فنی را سنگینتر میکند، اما در مقابل انگیزه بالای نفرات جوان میتواند نقطه قوت تیم باشد و امیدواریم این نسل نیز مانند گذشته برای ایران افتخارآفرینی کند.»
بازگشت تکواندو
دکتر علینژاد ابراز امیدواری کرد برخلاف بازیهای آسیایی هانگژو، تکواندو بار دیگر موفق به کسب مدال طلای بازیهای آسیایی شود: «تکواندو یکی از بهترین عملکردها را در المپیک پاریس داشت. در بازیهای آسیایی هانگژو، تکواندو نتوانست طلا بگیرد، اما با توجه به توانی که هم در بین پسران و هم دختران تکواندو ایران وجود دارد، میتوانند در ناگویا طلایی شوند. تکواندو ورزش ریشهداری در کشور است و طرفداران زیادی دارد و کمیته ملی المپیک خودش را موظف میداند که به رشتههایی مانند تکواندو توجه بیشتری داشته باشد. پس از کشتی، بیشترین بودجه با اختلاف نسبت به فدراسیون سوم، متعلق به فدراسیون
تکواندو است.»