کد خبر: 1372169
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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹
سیاست » اخبار کلی
سپاه:

توطئه خلع سلاح حماس با شکست راهبردی مواجه می‌شود

1 سپاه در دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه، راه او را الهام‌بخش تداوم مقاومت و حمایت جهانی از فلسطین دانست.

جوان آنلاین: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، شهادت این رهبر فرزانه را موجب تقویت عزم راسخ و اراده پولادین ملت فلسطین و رزمندگان حماس برای ادامه راه پرافتخار او، تعمیق گفتمان مقاومت و فراگیر شدن موج حمایت از فلسطین در اقصی نقاط عالم دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران- در حالی که مهمان رسمی مراسم تحلیف رئیس جمهور اسلامی ایران بود- جنایتی عظیم و نقض فاحش اصول و هنجار‌های حقوق بین‌الملل، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری ایران اسلامی بود.

این بیانیه می‌افزاید: با گذشت دو سال از جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شیخ اسماعیل هنیه، و تداوم نسل کشی و افزایش جنایت‌های قرون وسطایی صهیونیست‌ها در غزه و گسترش جنگ و جنایت به جنوب لبنان و سپس آغاز جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم با همراهی رئیس جمهور پلید و اهریمن صفت آمریکا و ارتش تروریستی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران امروز بیش از هر زمانی ماهیت تروریستی و جنایتکارانه این رژیم بر همگان آشکار شده است.

استمرار حمایت همه‌جانبه تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی و نیز همنوایی و همدستی دولت‌های مرتجع منطقه‌ای از این رژیم، آنها را تبدیل به شرکای جنایات ارتکابی نموده و مسئولیت بین‌المللی آنها به‌خاطر نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را یادآوری و مورد تاکید قرار می‌دهد.

این بیانیه در هم آمیختن خون‌های مطهر شهیدان ایرانی و فلسطینی در راه آزادی قدس شریف و دفاع از آرمان‌های اسلامی به ویژه قائد شهید امت، امام سید علی خامنه‌ای (اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف)، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت را ضامن اتحاد مقدس مسلمین در برابر مستکبرین توصیف و تصریح کرده است: امروز گفتمان مقاومت ضد سلطه و ضد صهیونیستی در عرصه بین‌المللی به پویایی و تاثیرگذاری کم‌نظیری دست یافته است. امواج خروشان بیداری و حمایت از ملت مظلوم فلسطین در سراسر جهان، در قالب اعتراضات گسترده و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، نشان از آن دارد که وجدان‌های بیدار جهانی، فریب تبلیغات فریبنده مدعیان دروغین حقوق بشر را نخواهند خورد.

این بیانیه در پایان خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهید اسماعیل هنیه، قطعی و پاسخ به این جنایت‌های بزرگ، را سخت و کوبنده قلمداد و با تاکید بر اینکه توطئه خلع سلاح حماس راه به جایی نخواهد برد و از هم اکنون شکست خورده است تصریح کرده است: راه شهید هنیه، راه عزت، کرامت و آزادگی است و این راه تا تحقق کامل آرمان‌های فلسطین و نابودی غاصبان قدس شریف، تداوم خواهد یافت. ما به جهانیان نوید می‌دهیم که سرافرازی مقاومت ضدصهیونیستی خلل ناپذیر و به فضل الهی پیروزی نهایی فلسطین در برابر اشغالگران، نزدیک‌تر از آن چیزی است که دشمنان تصور می‌کنند.

برچسب ها: سپاه پاسدارن ، اسماعیل هنیه ، لبنان
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