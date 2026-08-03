کد خبر: 1372140
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۷
اصفهان » سياسي
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خبرداد:

شناسایی 20 مورد گروه خون نادردراصفهان

نشست خبری اهدای خون اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان همزمان با نهم مرداد، سالروز تأسیس سازمان انتقال خون ایران و روز ملی اهدای خون، با تأکید بر نقش بی‌بدیل اهدای خون در نجات جان بیماران، از مردم ایثارگر اصفهان به‌دلیل ثبت افتخارات ملی در حوزه انتقال خون قدردانی کرد و این موفقیت را برگ زرینی دیگر از فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری مردم این استان دانست.

به گزارش خبرنگار جوان آنلاین مدیرکل انتقال خون استان اصفهان درنشت خبری با اصحاب رسانه از تکمیل پازلِ زنجیره تأمین سلامت خبر داد: بر اساس گزارش‌های اخیر، بیش از ۲۰ پرونده گروه خونی نادر در این استان شناسایی و در ذخایر استراتژیک انتقال خون جای گرفته‌اند تا پاسخگوی نیازِ حیاتی و پیچیده بیمارانِ خاص باشند.

 مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در استان اصفهان روزانه بیش از ۹۰۰ واحد فرآورده خونی به ۶۵ مرکز درمانی ارسال می‌شود که در بخش‌های مختلف از جمله اورژانس، اتاق‌های عمل، بخش‌های زنان و زایمان، نوزادان، مراقبت‌های ویژه، بیماران سرطانی و … مصرف می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه کمتر از ۲ درصد فرآورده‌های خونی به دلیل مشکلات فنی یا شرایط نگهداری امحا می‌شود، تصریح کرد: تمامی خون‌های اهدایی پس از طی مراحل کنترل کیفی برای درمان بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دهراب پور با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی در این مجموعه اظهار داشت: با وجود فعالیت تنها ۱۹۳ نیروی انسانی، اصفهان از ابتدای امسال ۶ هزار و ۲۵۰ واحد فرآورده خونی، به‌ویژه به استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و تهران ارسال و اصفهان به یکی از قطب‌های پشتیبان انتقال خون کشور تبدیل شده است.

مدیر کل انتقال خون استان تاکید کرد: اصفهان پس از تهران بیشترین حجم فعالیت انتقال خون کشور را دارد اما از نظر تعداد نیرو با کمبود جدی مواجه است و این موضوع مهم‌ترین چالش مجموعه به شمار می‌رود.

وی افزود: در حال حاضر ۱۸۶ نفر در انتقال خون استان فعالیت می‌کنند که با احتساب نیروهای خدماتی، تعداد کارکنان به ۱۹۳ نفر می‌رسد و این در حالی است که برخی استان‌ها با حجم فعالیت کمتر، بیش از ۲۳۰ نیرو در اختیار دارند.

دهراب‌پور با اشاره به عملکرد انتقال خون اصفهان در سال گذشته اظهار داشت: این استان در سال ۱۴۰۴ با رشد ۹.۸ درصدی اهدای خون رتبه دوم کشور را به دست آورد و اهدای خون بانوان نیز ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، اهدای خون بانوان ۱۹۲ درصد، اهدای خون بار اولی‌ها ۱۵۴ درصد و مجموع اهدای خون ۵۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت که نشان دهنده مشارکت کم‌نظیر مردم استان است.

سازمان انتقال خون با تکیه بر اصول علمی دقیق، از غربالگری سلامت اهداکننده تا جداسازی فرآورده‌های خونی و آزمایش‌های حساس سرولوژیکی و مولکولی، سلامت خون را از رگ اهداکننده تا بالین بیمار تضمین می‌کند. در پشت این اطمینان، زحمات بی‌وقفه پزشکان، تکنسین‌ها و کارکنانی نهفته است که با دقت و تعهد، حلقه‌های این زنجیره نجات را استوار نگه می‌دارند.

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: اهدای خون ، اصفهان ، انتقال خون
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

اربعین مصداق قدرت نرم است

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

جنگ ترامپ را می‌خورد!

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

جنگ روانی تنگه‌ها!

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دام جنگ

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

هر شبش شب قدر بود

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

جان شیران و سگان از هم جداست 

شروع فصل حرص و جوش! 

سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار