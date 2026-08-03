شناسایی 20 مورد گروه خون نادردراصفهان

اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان همزمان با نهم مرداد، سالروز تأسیس سازمان انتقال خون ایران و روز ملی اهدای خون، با تأکید بر نقش بی‌بدیل اهدای خون در نجات جان بیماران، از مردم ایثارگر اصفهان به‌دلیل ثبت افتخارات ملی در حوزه انتقال خون قدردانی کرد و این موفقیت را برگ زرینی دیگر از فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری مردم این استان دانست.

به گزارش خبرنگار جوان آنلاین مدیرکل انتقال خون استان اصفهان درنشت خبری با اصحاب رسانه از تکمیل پازلِ زنجیره تأمین سلامت خبر داد: بر اساس گزارش‌های اخیر، بیش از ۲۰ پرونده گروه خونی نادر در این استان شناسایی و در ذخایر استراتژیک انتقال خون جای گرفته‌اند تا پاسخگوی نیازِ حیاتی و پیچیده بیمارانِ خاص باشند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در استان اصفهان روزانه بیش از ۹۰۰ واحد فرآورده خونی به ۶۵ مرکز درمانی ارسال می‌شود که در بخش‌های مختلف از جمله اورژانس، اتاق‌های عمل، بخش‌های زنان و زایمان، نوزادان، مراقبت‌های ویژه، بیماران سرطانی و … مصرف می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه کمتر از ۲ درصد فرآورده‌های خونی به دلیل مشکلات فنی یا شرایط نگهداری امحا می‌شود، تصریح کرد: تمامی خون‌های اهدایی پس از طی مراحل کنترل کیفی برای درمان بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دهراب پور با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی در این مجموعه اظهار داشت: با وجود فعالیت تنها ۱۹۳ نیروی انسانی، اصفهان از ابتدای امسال ۶ هزار و ۲۵۰ واحد فرآورده خونی، به‌ویژه به استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و تهران ارسال و اصفهان به یکی از قطب‌های پشتیبان انتقال خون کشور تبدیل شده است.

مدیر کل انتقال خون استان تاکید کرد: اصفهان پس از تهران بیشترین حجم فعالیت انتقال خون کشور را دارد اما از نظر تعداد نیرو با کمبود جدی مواجه است و این موضوع مهم‌ترین چالش مجموعه به شمار می‌رود.

وی افزود: در حال حاضر ۱۸۶ نفر در انتقال خون استان فعالیت می‌کنند که با احتساب نیروهای خدماتی، تعداد کارکنان به ۱۹۳ نفر می‌رسد و این در حالی است که برخی استان‌ها با حجم فعالیت کمتر، بیش از ۲۳۰ نیرو در اختیار دارند.

دهراب‌پور با اشاره به عملکرد انتقال خون اصفهان در سال گذشته اظهار داشت: این استان در سال ۱۴۰۴ با رشد ۹.۸ درصدی اهدای خون رتبه دوم کشور را به دست آورد و اهدای خون بانوان نیز ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، اهدای خون بانوان ۱۹۲ درصد، اهدای خون بار اولی‌ها ۱۵۴ درصد و مجموع اهدای خون ۵۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت که نشان دهنده مشارکت کم‌نظیر مردم استان است.

سازمان انتقال خون با تکیه بر اصول علمی دقیق، از غربالگری سلامت اهداکننده تا جداسازی فرآورده‌های خونی و آزمایش‌های حساس سرولوژیکی و مولکولی، سلامت خون را از رگ اهداکننده تا بالین بیمار تضمین می‌کند. در پشت این اطمینان، زحمات بی‌وقفه پزشکان، تکنسین‌ها و کارکنانی نهفته است که با دقت و تعهد، حلقه‌های این زنجیره نجات را استوار نگه می‌دارند.