کد خبر: 1372133
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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴
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آیت‌الله جوادی‌آملی:

اربعین، جلوه استمرار پیام حضرت زینب(س) و ماندگاری نهضت عاشورا است

جوادی‌آملی حضرت آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی در دیدار رییس قوه قضاییه گفت: اربعین، جلوه ماندگاری نهضت عاشوراست.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در سفر به شهرستان دماوند با حضرت آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی در این دیدار، با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، این حرکت عظیم را ثمره فرهنگ «یا حسین» و پیام جاودانه حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) دانستند و اظهار کردند: نهضت اربعین، محصول همان پیام ماندگار است که حضرت زینب کبری فرمودند که «ما خاموش‌شدنی نیستیم».

ایشان با تبیین ابعاد معرفتی خطبه‌های حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها)، تصریح کردند: سخنان حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) در کوفه، صرفاً سخن از گریه و مصیبت نبود، بلکه کلامی عمیق و کلامی در برابر تفکر انحرافی جبرگرایی بود؛ آنگاه که عبیدالله بن زیاد از زینب کبری پرسید «دیدی خدا با برادرت چه کرد؟» یا آنجا که گفت «علی بن الحسین را خدا در کربلا کشت!» اینجا سخن از من و ما و بنی امیه و اینها نبود، بلکه سخن از خدا و در واقع از موضع جبر سخن گفتن است! حضرت زینب پاسخ داد: «ما رأیتُ إلا جمیلا»؛ یعنی کار خدا زیباست، اما شما قاتل هستید، این شما بودید که علی بن الحسین را به شهادت رساندید، یعنی آن حضرت، تفکر جبری اموی را شکست و حقیقت اختیار و مسئولیت انسانی را بیان کرد.

معظم له با اشاره به چهل سال تلاش علمی در تفسیر قرآن کریم، خاطرنشان کردند:  این حوزه بزرگ و ریشه‌دار، طی چهل سال و با تلاش چهار نسل از طلاب و اساتید، که هر نسل، ده سال کوشش بی‌وقفه و بی‌سابقه داشته‌اند، به تفسیر قرآن پرداخته است. اگر این تفسیر به درازا کشیده، به‌سبب طرح مسائل جدید علمی و پرسش‌ها و سوالات تازه‌ای بوده که در طول این سال‌ها مطرح شده است. در برابر هر مشکل و مسئله‌ای، این نسل‌های پیاپی، همت کردند و این اشکالات پاسخ داده شد. بنابراین، این مسیر تفسیری، صرفاً به‌دست یک فرد انجام نشده است؛ این سخن تعارف نیست، بلکه حقیقتی است روشن؛ این اثر، محصول تلاش جمعی حوزه علمیه است.

ایشان با تأکید بر رسالت علمی حوزه‌های علمیه افزودند: حوزه علمیه باید همواره آماده پاسخ‌گویی به شبهات، نقدها و پرسش‌های جدید باشد و هنگامی میتواند پاسخگو باشد که حوزه جامعیت و پویایی علمی خود را حفظ کند، و لذا لازم است تا مباحث و اصول بنیادینی مانند «اصاله الحریه» و دیگر مبانی مرتبط نیز در حوزه های علمیه به صورت علمی تدریس و تبیین شود.

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی همچنین با اشاره به جایگاه علم غیب در فقه اسلامی، اظهار داشتند: علم غیب، سند قضاوت فقهی نیست و از همین‌رو حضرات معصومین(علیهم‌السلام) با وجود برخورداری از علم الهی، در مقام داوری بر اساس بینه و سوگند حکم می‌کردند؛ چنان‌که فرمودند: «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَكُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَالْأَیْمَانِ». اگر کسی با شهادت دروغ حقی را تصاحب کند، در حقیقت آتش برای خود فراهم کرده است، اما قضاوت بر پایه ادله ظاهری و موازین شرعی خواهد بود.

​​​​​​​معظم‌له در بخش دیگری از سخنان خود، حضور گسترده و ایثارگرانه مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی و کشور را جلوه‌ای از نصرت الهی دانستند و با استناد به آیه شریفه ﴿هُوَ الَّذِی أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ﴾ اظهار کردند: خدای سبحان، مؤمنان را برای یاری دین خود به میدان می‌آورد و این حضور آگاهانه مردان، زنان، جوانان و اقشار مختلف مردم، مصداق نصرت الهی است.

ایشان با اشاره به وعده‌های الهی در حوادثی همچون بدر و خیبر، خاطرنشان کردند: همان خدایی که در صدر اسلام پیروزی‌های بزرگ را رقم زد، امروز نیز قادر است ملت مؤمن را یاری کند؛ چنان‌که در جنگ بدر نه مسلمانان گمان پیروزی داشتند و نه دشمنان انتظار شکست، اما اراده الهی بر تحقق وعده خود تعلق گرفت.

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در پایان، با گرامی‌داشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب، به‌ویژه رهبر شهید، از خداوند متعال مسئلت کردند که آنان را با شهدای کربلا محشور فرماید و خدمتگزاران نظام اسلامی را در پاسداری از این امانت الهی موفق بدارد تا این پرچم را به دست صاحب اصلی آن حضرت ولی‌عصر(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) برسانند.

برچسب ها: جوادی آملی ، قوه قضاییه ، اربعین
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