پَرش ۹۹ هزار واحدی بورس و بازگشت به مسیر سبز

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه ۱۱ مرداد روند روز گذشته که بر مسیر منفی را معکوس کرد و امروز توانست ۹۹ هزار و ۲۷۲ واحد رشد کند تا عدد کلی شاخص بورس به ۵ میلیون و ۱۵۴ هزار واحد بیاستد.

به گزارش ایسنا، تعداد معاملات در بورس روز یکشنبه ۵۴۷ هزار و ۳۶۶ فقره ثبت شده است. ارزش معاملات نیز در دومین روز معاملاتی عدد ۲۵ همت را ثبت کرد. نمادهای تاثیرگذار بر بورس امروز نیز شامل فملی، شپنا، شبندر، وپاسار، ستا، وبملت و وغدیر هستند.

فرابورس ایران نیز همانند بورس روند مثبت را طی کرد و عدد شاخص کل با صعود ۶۹۸ واحدی به ۴۱ هزار و ۶۳۵ واحدی رسید.

تعداد معاملات فرابورس نیز ۳۵۸ هزار و ۱۳۱ فقره به ثبت رسیده و نمادهای تاثیرگذار بر فرابورس شامل سامان، کگهر، بپاس، مارون، آراین، شرانل و آریا هستند.