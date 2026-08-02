تولید نفت اعضای اوپک پلاس به صورت نمادین افزایش یافت

با انسداد تنگه هرمز و باب المندب اعضای اوپک پلاس با افزایش تولید نفت که عملا به صورت نمادین است موافقت کردند.

جوان آنلاین: بسیاری از کشورهای اصلی گروه اوپک‌پلاس با افزایش نمادین دیگری در سهمیه‌های تولید خود برای ماه سپتامبر موافقت کردند؛ اقدامی که در صورت نهایی شدن، به‌معنای تکمیل بازگشت میزان عرضه‌ای خواهد بود که در سال ۲۰۲۳ متوقف شده بود، علاوه بر این به کشورهای عضو امکان می‌دهد که پس از پایان جنگ علیه ایران، نفت بیشتری به بازار عرضه کنند.

دو نماینده این گروه، پیش از برگزاری نشست ویدئویی روز یکشنبه، گفته‌اند که هفت عضو به رهبری عربستان سعودی و روسیه احتمالاً با افزایش ۱۸۸ هزار بشکه‌ای هدف تولید جمعی خود در ماه آینده موافقت خواهند کرد.

این گروه در طول جنگ علیه ایران، سهمیه‌های تولید را هر ماه افزایش دادند که البته این افزایش در شرایطی است که انسداد تنگه هرمز و باب المندب عملا اجاز نمی‌دهد تولیدکنندگان نفت حتی به میزان عرضه قبل از جنگ هم نزدیک شوند در این شرایط افزایش تولید کشورهای اوپک پلاس بیشتر یک اقدام نمادین است و تاثیری برای بازارهای نفت ندارد.