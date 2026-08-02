پورجمشیدیان: زائران برای کاهش ازدحام مرز باشماق و تمرچین را انتخاب کنند

رئیس ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌ها و خدمات مناسب در مرزهای باشماق و تمرچین، از زائران خواست برای توزیع متوازن تردد از این دو گذرگاه نیز استفاده کنند.

جوان آنلاین: علی اکبر پور جمشیدیان ظهر یکشنبه در جریان بازدید از مرز باشماق مریوان، از ثبت تردد گسترده زائران اربعین خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مرزهای اربعینی کشور خارج شده‌اند و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند.

به گزارش مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه تاکنون مشکل جدی که روند زیارت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را با اختلال مواجه کند، گزارش نشده و خدمات‌رسانی در مرزها به شکل مطلوب در حال انجام است.

توصیه به استفاده از مرزهای باشماق و تمرچین

وی با اشاره به ظرفیت‌های مناسب مرز باشماق گفت: از همه زائران درخواست می‌کنیم برای مدیریت بهتر تردد، از تمامی مرزهای اربعینی به‌ویژه باشماق و تمرچین استفاده کنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: زیرساخت‌های بسیار خوبی در مرز باشماق فراهم شده و مواکب اهل سنت و شیعه، فرمانداری، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

پورجمشیدیان با بیان اینکه امکانات مناسبی در دو سوی مرز ایران و عراق فراهم شده است، تصریح کرد: باشماق یکی از بهترین مرزهای اربعینی کشور به شمار می‌رود و زائران علاوه بر بهره‌مندی از آب‌وهوای مناسب، از خدمات و تسهیلات مطلوب نیز برخوردار خواهند شد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از حمل‌ونقل زائران در مسیرهای منتهی به مرز، چه در ایران و چه در عراق، به‌صورت رایگان انجام می‌شود که این موضوع شرایط سفر را برای زائران تسهیل کرده است.

کاهش ازدحام مهران با توزیع تردد

قائم‌مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: استفاده بیشتر از مرزهای باشماق و تمرچین موجب کاهش ازدحام در مرز مهران خواهد شد و در نتیجه امکان ارائه خدمات شایسته‌تر به زائران فراهم می‌شود.

وی همچنین از باشماق و تمرچین به عنوان «مرزهای وحدت» یاد کرد و گفت: در این مرزها همدلی و همکاری اهل سنت و شیعه در خدمت‌رسانی به زائران به‌خوبی نمایان است و این وحدت در طرف عراقی نیز مشاهده می‌شود.

پیگیری برای ساماندهی بازگشت زائران

پورجمشیدیان در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات بازگشت زائران از عراق اظهار کرد: بخشی از این مسائل به طرف عراقی مربوط است، اما از سال گذشته برنامه‌ریزی‌هایی برای ساماندهی محل استقرار خودروها و هدایت زائران در مسیر بازگشت آغاز شده است.

وی افزود: در محدوده عمودهای ۵۷ تا ۵۹ اقداماتی برای تعیین محل‌های مشخص، استقرار مواکب و راهنمایی زائران در دست پیگیری است تا بازگشت زائران با سهولت بیشتری انجام شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین تأکید کرد: پیگیری‌ها برای ایجاد محل مناسب جهت استقرار ناوگان حمل‌ونقل در نزدیکی مسیر بازگشت زائران ادامه دارد و امیدواریم با همکاری مسئولان عراقی، این مشکل در سال‌های آینده به حداقل برسد.