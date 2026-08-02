۷ میلیارد کالای احتکاری، سود نکرده توقیف شد

جوان آنلاین: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ سردار مهدی افشاری از کشف احتکار بیش از ۵۸۰ هزار عدد انواع ملزومات بهداشتی از انباری در محدوده شورآباد شدند.

در راستای مقابله با احتکار، طی سه ماه گذشته ۱۱۲۴ فقره پرونده برای محتکران تشکیل شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴۴۰ درصدی داشته است.همچنین در این مدت بیش از ۲۷ میلیون قلم کالای احتکاری از جمله لوازم خانگی، وسایل صوتی و تصویری و ... نیز از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد انباری در جنوب تهران اقدام به احتکار کالا کرده که تیم عملیاتی محل مذکور را شناسایی و در عملیات غافلگیرانه محموله کالاهای احتکار شده اعم از ۵۸۳۲۷۲ عدد انواع ملزومات بهداشتی از قبیل مایع دستشویی، شامپو، وایتکس و دستمال کاغذی فاقد هرگونه اسناد و مدارک را کشف کردند. سردار افشاری با بیان اینکه پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد که درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره ۳۰۱۱۰ تماس بگیرند.