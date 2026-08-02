جوان آنلاین: مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا ۳۱ آگوست تا ۶ سپتامبر (۹ تا ۱۵ شهریور) برگزار میشود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مرتضی منصوریان به عنوان داور و محمدعلی پورمتقی به عنوان کمک داور مسابقات گروه B را قضاوت می کنند. این رقابتها به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار میشود.
رقابتهای گروه A در شهر بیشکک قرقیزستان در حالی برگزار میشود که بیژن حیدری به عنوان داور و وحید سیفی به عنوان کمک داور در این رقابتها حضور دارند.
امیر عرببراقی و امیر محمدداودزاده به عنوان داور و کمک داور مسابقات گروه D در بحرین برگزار میشود را قضاوت میکنند.
مسابقات گروه E در شهر دوحه در قطر در حالی برگزار میشود که سیدوحید کاظمی به عنوان داور و دانیال باشنده به عنوان کمک داور در این رقابتها حضور دارند.
حسن اکرمی و علیرضا مرادی به عنوان داور و کمک داور مسابقات گروه G که در پنومپه کامبوج برگزار میشوند را قضاوت میکنند.
تیم فوتبال جوانان کشورمان در گروه C با تیمهای ویتنام، کرهشمالی و فلسطین همگروه است.