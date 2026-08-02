کد خبر: 1372084
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
مطالبه امامی‌راد از معاون اول رئیس جمهور:

انتقال آب دریای عمان و پساب تصفیه شده مشهد به گلبهار و چناران برای مصارف صنعتی و کشاورزی| لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های قطار و آزادراه مشهد- گلبهار- چناران

دریای عمان عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس جمهور، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و هرگونه غفلت در این حوزه، آثار خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان خواهد داد.

جوان آنلاین: حسین امامی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس جمهور، با تأکید بر ضرورت افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور، گفت: گستردگی وظایف این وزارتخانه با اعتبارات اختصاص‌یافته تناسب ندارد و تا زمانی که منابع مالی پایدار برای آموزش و پرورش پیش‌بینی نشود، اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین با دشواری روبه‌رو خواهد بود. وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و هرگونه غفلت در این حوزه، آثار خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان خواهد داد.

وی با اشاره به اهمیّت، گستردگی و تاثیرگذاری آموزش و پرورش گفت: زمانی سهم آموزش و پرورش از بودجه کلان کشور، تا ۱۵ درصد رسیده بود، حال آن‌که در حال حاضر، به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل یافته و این کاهش شدید و فاصله‌دار، هم آموزش و کیفیت آموزشی را تحت‌الشعاع قرار داده، هم با اهمیت و جایگاه این وزارت‌خانه، منافات دارد و قابل قبول نیست.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار با اشاره به مطالبات عمرانی حوزه انتخابیه خود، اظهار کرد: تکمیل پروژه قطار مشهد- گلبهار- چناران _ به عنوان یکی از اَبَر پروژه‌های کشوری _ که سال‌ها از آغاز عملیات اجرایی آن می‌گذرد، از مطالبات جدی مردم منطقه است. وی تأکید کرد: انتقال پساب تصفیه شده مشهد و نیز انتقال آب دریای عمان از مشهد به شهرستان‌های گلبهار و چناران برای مصارف کشاورزی و صنعتی و نیز تأمین آب شرب پایدار برای سه شهرستان حوزه انتخابیه بویژه طرقبه و شاندیز، به‌سازی محورهای مواصلاتی و تکمیل آزادراه مشهد- گلبهار- چناران از دیگر پروژه‌هایی است که نیازمند توجه ویژه دولت و تأمین اعتبارات لازم است.

در پایان این نشست، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، ضمن قدردانی از دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، تأکید کرد که دولت خود را موظف می‌داند مسائل مطرح‌شده از سوی نمایندگان را با نگاه کارشناسی بررسی کرده و در چارچوب ظرفیت‌ها و الزامات قانونی، برای رفع آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

 

برچسب ها: عمان ، دریای عمان ، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

جنگ ترامپ را می‌خورد!

خنجر یمنی از روبه‌رو!

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

اربعین مصداق قدرت نرم است

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

جنگ روانی تنگه‌ها!

بخشش قاتل به احترام اربعین

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دام جنگ

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

سکوت غیرمسئولانه مقابل «قرار» سمی 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار