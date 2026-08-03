معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد اظهار کرد: شهر بازیافتمحورشهری است که در آن پسماند نه بهعنوان زباله، بلکه بهعنوان یک منبع ارزشمند شناخته میشود و با مشارکت شهروندان، دوباره به چرخه تولید و مصرف باز میگردد.
مهدی یعقوبی افزود: توسعه فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ، مهمترین گام در تحقق این هدف است. هرچه میزان مشارکت شهروندان در جداسازی پسماندهای خشک افزایش یابد، علاوه بر کاهش حجم زبالههای دفنی، امکان بازیافت مواد ارزشمند و استفاده بهینه از منابع نیز فراهم میشود.
وی تصریح کرد:کاهش مصرف منابع طبیعی، صرفهجویی در مصرف انرژی، کاهش انتشار آلایندههای زیستمحیطی، افزایش عمر مراکز دفن و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و اشتغال، از مهمترین مزایای توسعه بازیافت در شهرهاست.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت:مشهد بهعنوان کلانشهری زیارتی که سالانه میزبان میلیونها زائر و مسافر است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت شهروندان در اجرای برنامههای بازیافت و مدیریت صحیح پسماند است؛ چراکه حفظ پاکیزگی و پایداری محیط زیست، مسئولیتی مشترک میان مدیریت شهری و مردم به شمار میرود.
وی بیان کرد: ایجاد ایستگاههای دریافت پسماند خشک، توسعه خدمات غیرحضوری جمعآوری بازیافت، آموزشهای شهروندی و اجرای برنامههای فرهنگی، بخشی از اقدامات سازمان مدیریت پسماند برای تحقق شهر بازیافتمحور است؛البته رسیدن به شهری پاک، سبز و پایدار، بدون مشارکت شهروندان امکانپذیر نیست.