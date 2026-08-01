جوان آنلاین: مجموعههای دولتی صدها همت از شرکتهای پتروشیمی و پالایشی طلب دارند و مجموع مطالبات دولت از این شرکتها تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ به ۷۳۴ هزار میلیارد تومان (۷۳۴ همت) رسیده که با ورود سازمان بازرسی کل کشور، ۱۹۸ همت از این مطالبات وصول شد و اکنون که پس از سالها بخشی از مطالبات دولت وصول شده است، نحوه هزینهکرد این منابع اهمیت زیادی دارد و باید دخلوخرج دولت قاعدهمند باشد، زیرا در شرایطی که آسیبهایی به واحدهای مسکونی مردم، زیرساختها و ساختمانهای خدماتی وارد شده، ضروری است منابع در اختیار دولت بر اساس اولویتبندی دقیق و با هدف جبران کمبودها، تقویت توان مردم برای عبور از مشکلات و بازسازی مناطق آسیبدیده هزینه شود.
ارقام بودجه؛ چه درآمدها و چه هزینهها، ارقامی نجومی است و درک اندازه و بزرگی این ارقام برای مردمی که با حقوق و درآمد ماهانه سروکار دارند قابل درک نیست، فقط میدانند که این ارقام بسیار بزرگ است و این باور در اقشار مختلف مردم وجود دارد که اگر این درآمدها که یکی از آنها درآمد صادرات نفت است، درست هزینه و از حیفومیل جلوگیری شود، میتوان با آن لااقل نیازهای اولیه مردم از قبیل مسکن، معیشت، درمان، ازدواج و رفاه را تأمین کرد. یکی از نقاط ضعف همه دولتها این است که کشور گران اداره میشود و منابع در جای اصلی خودش و در جایی که باید هزینه نمیشود. به گفته نمایندگان مجلس، بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه جاری دولت میشود و نمایندگان فرصتی برای تغییر آن ندارند. به عنوان مثال، درآمدهای مالیاتی در همه کشورها صرف توسعه، بهبود زیرساختها و بهبود معیشت مردم میشود. در ایران، اما درآمدهای مالیاتی اغلب صرف هزینههای جاری دولت شده است، یعنی مالیات گرفته شده صرف حقوق و هزینههایی میشود که نمود عینی پیشرفت را ندارد.
البته با توجه به شرایط ویژه کشور، دولت چهاردهم در مواجهه با جنگهایی که در یک سال اخیر اتفاق افتاده، بهبود معیشت مردم را در اولویت قرار داده و تلاش کرده سفره خانوار کمتر دچار آسیب شود. اکنون که با ورود سازمان بازرسی بخشی از مطالبات دولت وصول شده، انتظار میرود این منابع در جای درست هزینه شود و مانند دولتهای گذشته صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت یا در بخشهای متفرقه هزینه نشود. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور نیز بر این موضوع تأکید دارد و خطاب به وزرای کابینه میگوید: هر منبعی که در اختیار دولت قرار دارد باید براساس اولویتبندی دقیق هزینه شود، بهگونهای که با جبران کمبودها، توان مردم برای مقابله با مشکلات و ناملایمات افزایش یابد. با این حال بازسازی مناطق آسیبدیده نیز باید در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه میتوان از ظرفیت منابعی که در اختیار شهرداریها، نهادهای عمومی و مؤسساتی مانند نهادهای حمایتی و توسعهای قرار دارد، بهره گرفت. این منابع میتوانند برای بازسازی زیرساختها، ساختمانهای عمومی، مراکز خدماتی و تأسیسات آسیبدیده، از جمله مقرهای نیروهای انتظامی و سایر مراکز مشابه، به کار گرفته شوند.
انباشت ۷۳۴ همت بدهی پتروشیمیها و پالایشیها به دولت
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور از انباشت ۷۳۴ هزار میلیارد تومان مطالبات دولت از شرکتهای پتروشیمی و پالایشی خبر داد. به گزارش مهر، اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حجم بالای مطالبات معوق دولت میگوید: بررسیها نشان میدهد شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و سایر مجموعههای دولتی صدها همت از شرکتهای پتروشیمی و پالایشی طلبکار هستند که بخش قابل توجهی از این بدهیها مربوط به خوراک و سوخت تحویلی است.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه مجموع مطالبات دولت از این شرکتها تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ به ۷۳۴هزار میلیارد تومان (۷۳۴ همت) رسیده است، میافزاید: از این میزان، شرکت ملی گاز ۲۷۳ همت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ۱۰۵ همت و شرکت ملی نفت ایران ۳۳۴ همت طلبکار است.
وی یادآور میشود: با استقرار بازرسان دفتر بازرسی امور ویژه، برگزاری جلسات تخصصی و صدور اخطارهای قانونی برای بدهکاران در مرحله نخست ۷۶ همت از مطالبات وصول و ۶۴ همت چک تضمین و ۱۳ همت اعتبار اسنادی اخذ شد.
سخنگوی سازمان بازرسی تأکید میکند: در ادامه ۵۹ نامه هشدار به منظور لزوم تسریع در پرداخت دیون دولتی به شرکتهای بدهکار صادر شد که در این خصوص بالغ بر ۴۵ همت وصول شد و بخش دیگری از مطالبات در مسیر وصول قرار دارد. همچنین دلایلی مانند «پرداخت به موجب توقیف نامههای مالیاتی»، «اختلاف در مبانی قیمتگذاری» و «عدم پرداخت مطالبات متقابل شرکتها از دولت» به عنوان ادله شرکتهای بدهکار در تسویه دیون دولتی مطرح شده که صحتسنجی این موارد در دستور کار دفتر بازرسی امور ویژه قرار دارد و وضعیت هر یک از بدهکاران بهطور مستقل و مستمر پیگیری میشود. وی تأکید کرد: سازمان بازرسی با هدف صیانت از حقوق بیتالمال و بازگرداندن منابع عمومی به چرخه اقتصاد کشور، وصول مطالبات دولت از بدهکاران بزرگ را با جدیت دنبال میکند.