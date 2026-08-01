جوان آنلاین: نشانی دقیق، هدف جدید دولت برای شناسایی فعالیت‌های اقتصادی است و در همین راستا همکاری جدید میان شرکت ملی پست و سازمان تأمین اجتماعی، استفاده از کدپستی را به عنوان محور احراز محل فعالیت کارگاه‌ها دنبال می‌کند تا فرایند‌های بیمه‌ای، خدمات الکترونیکی و ارتباط با کارفرمایان بر پایه اطلاعات مکانی استاندارد سامان پیدا کند و بخشی از برنامه توسعه دولت هوشمند برای کاهش فرایند‌های موازی و افزایش دقت در ارائه خدمات عمومی عملیاتی شود.

شناسه‌های دقیق مکانی جایگاه مهمی در مدیریت خدمات عمومی پیدا کرده‌اند و دستگاه‌های اجرایی برای کاهش خطا‌های اطلاعاتی و ایجاد ارتباط میان پایگاه‌های داده، به سمت استفاده از نشانی‌های استاندارد حرکت کرده‌اند و تفاهمنامه همکاری میان شرکت ملی پست و سازمان تأمین اجتماعی نیز در همین مسیر قابل تعریف است که با هدف اصلی اتصال داده‌های مکانی با اطلاعات بیمه‌ای و ایجاد سازوکاری یکپارچه برای شناسایی کارگاه‌ها، کارفرمایان و بیمه‌شدگان پیگیری می‌شود. کد کارگاهی سال‌ها به عنوان یکی از شناسه‌های اصلی سازمان تأمین اجتماعی برای ثبت فعالیت واحد‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است، به طوری که هر کارگاه پس از تشکیل پرونده نزد این سازمان، یک کد مشخص دریافت می‌کند که در فرایند‌های بیمه‌ای، ارسال لیست حق بیمه و ارتباطات اداری کاربرد دارد و با اجرای برنامه جدید، کدپستی و نشانی استاندارد نقش پررنگ‌تری در این فرایند پیدا خواهد کرد و اطلاعات مکانی کارگاه‌ها به شکل دقیق‌تری در سامانه‌های مرتبط ثبت خواهد شد. هدف از این تغییر، ایجاد ارتباط میان اطلاعات مکانی و اطلاعات بیمه‌ای است و کدپستی به دلیل ساختار یکسان در سراسر کشور، امکان تطبیق دقیق‌تر موقعیت جغرافیایی واحد‌های اقتصادی را فراهم و به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند تا خدمات خود را بر مبنای اطلاعات به‌روز ارائه دهند. یکی از محور‌های اصلی این همکاری، ایجاد و نگهداری پایگاه داده مکان‌محور برای احراز نشانی کارگاه‌ها، کارفرمایان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است و این پایگاه اطلاعاتی، امکان تحلیل پراکندگی فعالیت‌های اقتصادی، بررسی وضعیت پوشش بیمه‌ای مناطق مختلف و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ارائه خدمات را فراهم خواهد کرد.

نشانی استاندارد، مبنای خدمات بیمه‌ای

اتصال اطلاعات مکانی به سامانه‌های بیمه‌ای، تغییر مهمی در شیوه مدیریت داده‌های سازمانی ایجاد می‌کند و در ساختار سنتی، بخشی از اطلاعات مربوط به محل فعالیت افراد و واحد‌های اقتصادی در قالب پرونده‌های جداگانه نگهداری می‌شد و هماهنگی میان این داده‌ها نیازمند فرایند‌های اداری بیشتری بود. با توسعه سامانه‌های هوشمند، اطلاعات نشانی می‌تواند به عنوان یک لایه مشترک میان دستگاه‌ها عمل کند، به طوری که در این مدل، هنگامی که یک کارگاه، شرکت یا واحد تولیدی معرفی می‌شود، موقعیت دقیق آن از طریق کدپستی استاندارد قابل بررسی خواهد بود و این موضوع برای شناسایی واحد‌های فعال، برنامه‌ریزی خدمات بیمه‌ای و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های اقتصادی اهمیت دارد.

یکی دیگر از بخش‌های این همکاری، تهیه اطلس مشترک داده‌های مکانی است و این اطلس شامل اطلاعاتی مانند پراکندگی کارگاه‌های فعال، وضعیت پوشش بیمه‌ای مناطق، تحلیل جغرافیایی بیمه‌شدگان و شناسایی نقاط دارای احتمال فرار بیمه‌ای خواهد بود. از طرفی استفاده از داده‌های مکانی در حوزه بیمه اجتماعی، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره توسعه خدمات را فراهم می‌کند، برای نمونه، سازمان تأمین اجتماعی با شناخت بهتر پراکندگی کارگاه‌ها در مناطق مختلف، امکان برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای استقرار خدمات، بازرسی‌ها و ارتباط با جامعه کارفرمایی خواهد داشت. البته اجرای چنین طرحی نیازمند هماهنگی فنی میان سامانه‌ها، به‌روزرسانی اطلاعات موجود و همکاری فعال کارفرمایان است و اطلاعات نشانی باید به صورت مستمر اصلاح شود تا ارتباط میان محل واقعی فعالیت و داده‌های ثبت‌شده حفظ شود.

کاهش مراجعات و توسعه خدمات دیجیتال

بخش دیگری از تفاهمنامه به استفاده از ظرفیت‌های شرکت ملی پست برای ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دارد و براساس این همکاری، ارسال ابلاغیه‌ها، احکام مطالباتی، مکاتبات رسمی و سایر اسناد سازمانی به نشانی بیمه‌شدگان و کارفرمایان از طریق شبکه پستی انجام خواهد شد. همچنین شبکه گسترده پستی کشور، امکان دسترسی منظم‌تر به مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی را فراهم می‌کند و استفاده از نشانی استاندارد در این فرایند، احتمال خطا در ارسال اسناد را کاهش می‌دهد و ارتباط میان سازمان و مخاطبان را سامان‌یافته‌تر خواهد کرد. ارائه خدمات پستی با تعرفه‌های ترجیحی برای مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی و طراحی سرویس‌های جدید در سامانه‌های نرم‌افزاری مشترک، از دیگر بخش‌های این همکاری است و توسعه خدمات دیجیتال در سامانه‌هایی مانند «تأمینو» نیز در چارچوب همین برنامه دنبال خواهد شد. این همکاری همچنین به اجرای دقیق‌تر برخی تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی ارتباط دارد و ارسال به‌موقع قرارداد‌های منعقدشده با مقاطعه‌کاران، رفع موانع اجرایی مربوط به ارائه دفاتر قانونی شرکت ملی پست و ایجاد سازوکار‌های لازم برای تمرکز پرداخت کسور کارکنان این شرکت در یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی در تهران، از جمله موارد پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه است. کارشناسان حوزه خدمات عمومی معتقدند حرکت به سمت شناسه‌های مکانی استاندارد، بخشی از تحول دیجیتال در مدیریت خدمات دولتی است و با این حال، موفقیت این برنامه به کیفیت داده‌های ثبت شده، هماهنگی میان دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب به کاربران وابسته خواهد بود. تغییر رویکرد از اطلاعات پراکنده به داده‌های یکپارچه، مسیر جدید برای مدیریت خدمات اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند و کدپستی در این ساختار، نقش یک پل ارتباطی میان محل واقعی فعالیت اقتصادی و نظام ارائه خدمات را ایفا خواهد کرد که هدف آن ساده‌تر شدن فرایند‌ها برای مردم، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی است.