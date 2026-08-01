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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۵
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وضعیت جوی مرزهای غربی ایران و شهرهای زیارتی عراق طی دو روز آینده

اربعین سازمان هواشناسی ضمن پیش‌بینی دمای ۵۰ درجه برای مرزهای چذابه و مهران، از وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در شهرهای زیارتی عراق خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان پایانه مرزی باشماق فردا (۱۱ مردادماه) نیمه ابری و پس فردا (۱۲ مردادماه) قسمتی ابری خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای فردا ۳۹ و ۱۷ درجه سانتیگراد و پس فردا ۳۹ و ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، وضعیت جوی پایانه مرزی تمرچین فردا نیمه ابری و پس فردا همراه با وزش باد شدید خواهد بود. دمای هوای فردا در گرم‌ترین زمان به ۳۵ و خنک‌ترین زمان به ۲۲ درجه سانتیگراد می‌رسد. پس فردا بیشترین و کمترین دمای هوا ۳۵ و ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی خسروی یکشنبه و دوشنبه با باد شدید پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوا طی این دو روز ۴۸ و  ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی مهران فردا وزش باد شدید و گرد و خاک و پس فردا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا و پس فردا در گرمترین و خنک‌ترین زمان به ۵۰ و ۳۲ درجه سانتیگراد می‌رسد.

آسمان پایانه مرزی چذابه فردا صاف خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوا فردا ۵۰ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پس فردا  ۵۰ و ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پایانه مرزی شلمچه فردا صاف و پس فردا همراه با وزش باد شدید خواهد بود. فردا بیشینه و کمینه دما ۴۹ و ۳۳ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۹ و ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان شهر کربلا طی دو روز آینده با وزش باد شدید و گرد و خاک همراه خواهد شد. دمای هوا فردا با بیشترین و کمترین دمای ۴۹ و ۳۶ درجه سانتیگراد و پس فردا با بیشینه و کمینه دمای ۴۷  و ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر نجف نیز فردا و پس فردا همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۸ و ۳۵ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۷ و ۳۶ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وضعیت جوی کاظمین نیز مانند نجف و کربلا طی دو روز آینده همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا طی فردا و پس فردا ۴۹ و ۳۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر سامرا نیز فردا و پس فردا با وزش باد شدید و گرد و خاک همراه می‌شود. فردا دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۸ و ۳۷ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۸  و ۳۶ درجه سانتیگراد می‌رسد. 

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، مرزهای کشور ، سفر اربعین
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