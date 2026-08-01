سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از آغاز موج بازگشت زائران اربعین خبر داد و گفت: تا پایان روز گذشته، مجموعاً دو میلیون و ۷۵۰ هزار نفر زائر از مرزهای زمینی کشور خارج و یک میلیون و ۱۸۵ هزار نفر وارد کشور شده‌اند.

جوان آنلاین: مهدی قلی‌زاد با بیان اینکه بر اساس آمار استخراج‌شده تا پایان روز گذشته، مجموعاً دو میلیون و ۷۵۰ هزار نفر زائر از مرزهای زمینی کشور خارج شده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد، ۵۳۰ هزار نفر با وسایل حمل‌ونقل عمومی به مرزها منتقل شده‌اند. همچنین طی این مدت یک میلیون و ۱۸۵ هزار نفر از زائران وارد کشور شده‌اند که ۱۲۵ هزار نفر از آنان با اتوبوس از پایانه‌های مرزی به شهرهای مقصد منتقل شده‌اند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بر اساس این آمار در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار زائر که با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به عراق سفر کرده‌اند، همچنان در این کشور حضور دارند و قرار است با همین ناوگان به کشور بازگردند.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران از روز گذشته اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته، ۱۷۲۴ سرویس اتوبوسی از مرزهای کشور به داخل انجام شده که سهم مرز مهران ۱۲۷۶ سرویس، مرز شلمچه ۲۴۱ سرویس و مرز خسروی ۱۷۰ سرویس بوده است.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد ۶۷ درصد زائران با حمل‌ونقل عمومی از کشور خارج شده‌اند، اما سهم حمل‌ونقل عمومی در بازگشت زائران به ۷۹ درصد رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده ورود بخشی از زائران از مرزی غیر از مرز خروجی است.

قلی‌زاد که در یک برنامه ویدیویی صحبت می‌کرد، از زائران خواست برای جلوگیری از اختلال در برنامه‌ریزی ناوگان، از همان مرزی که از کشور خارج شده‌اند به کشور بازگردند.

به گفته وی، در این مدت ۷۰ سرویس مستقیم اتوبوسی به مقصد نجف اشرف نیز بیش از ۱۷۵۰ زائر را جابه‌جا کرده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، استان تهران با اعزام ۱۰۹ هزار زائر، اصفهان با ۸۱ هزار نفر، قم با ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر و خراسان رضوی با ۳۴ هزار نفر، بیشترین تعداد زائران اعزامی را داشته‌اند.

قلی‌زاد در پایان از زائرانی که با خودروهای شخصی به مرزها سفر کرده‌اند خواست پیش از آغاز سفر بازگشت، استراحت کافی داشته باشند و از رانندگی در حالت خستگی خودداری کنند تا از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری شود.