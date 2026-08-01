جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع) اظهار داشت: در روایات مختلف، زیارت اربعین به عنوان عملی مستحب سفارش شده است، به طوری که امام حسن عسگری (ع) یکی از نشانه‌های مومن را زیارت اربعین عنوان کرده‌اند و در روایتی امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس به قصد زیارت امام حسین (ع)، پیاده از خانه ‎اش خارج شود، خداوند در مقابل هر گام، برای او حسنه‎‌ ای می‌‎نویسد و گناهی از او می‎زداید.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به حضور و جمعیت میلیونی زائرین در مراسم اربعین حسینی (ع) عنوان کرد: راهپیمایی میلیونی اربعین که هر ساله با شکوه بیشتر برگزار می‌شود، آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی بسیار دارد و تیری به سوی چشم دشمنان است، ان شاء الله به برکت این حضور و دعای زائرین اباعبدالله حسین (علیه السلام) شاهد پیروزی جنود اسلام بر کفر باشیم و خداوند شر آمریکا و آل سعود را به خودشان برگرداند.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ضمن محکومیت تجاوزات آمریکای جنایتکار و رژیم سعودی به کربلای معلا، شهادت ۴ نفر از پاسداران ایران اسلامی را تبریک و تسلیت گفت.

وی با اشاره به گزارش معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور شعب از کارگروه تخصصی مربوط در خصوص موضوع ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ضرورت اظهارنظر نماینده دادستان کل در پرونده‌های حقوقی تاکید کرد: با توجه به بحث و بررسی پیرامون الزامی بودن یا نبودن حضور نماینده دادستان کل در شعب حقوقی، لازم است موارد قانونی احصاء، جمع بندی و به منظور اتخاذ رویه واحد ارائه شود.

منتظری با بیان اینکه حضور نماینده دادستان در پرونده‌های فرجام خواهی به صراحت قانون، الزامی است؛ خاطرنشان کرد: حضور یا عدم حضور نماینده دادستان حسب موارد قانونی و جنبه عمومی جرم صورت می‌گیرد و در خصوص پرونده‌های مربوط به حقوق عامه و بیت‌المال، پرونده‌های امور حسبی و وقف حضور نماینده دادستان قطعی و الزامی است.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارجاع هوشمند پرونده‌‎های احاله، تجمیع، حل اختلاف کیفری و حقوقی و پرونده‌های خانواده در کاهش اطاله دادرسی گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد پرونده‌ها در دیوان عالی کشور به صورت هوشمند ارجاع می‌شود و ان شاءالله ارجاع هوشمند پرونده‌های حقوقی نیز از ماه آینده در دستور کار قرار می‌گیرد.

منتظری در پایان نکاتی را در خصوص اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور و هزینه‌های جاری بیان داشتند و از معاون برنامه ریزی و امور عمومی خواستند پیگیری لازم به عمل آید.