بورس هفته را نزولی آغاز کرد

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران امروز شنبه با افت ۲۰ هزار و ۴۳۱ واحدی به پنج میلیون و ۵۴ واحد تنزل کرد. شاخص کل هم وزن اما روند معکوسی را طی کرد و با رشد ۶۷۰۲ واحدی روی عدد یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحدی رسید.
به گزارش ایسنا، تعداد معاملات نیز در این روز به ۷۰۶ هزار و ۵۳۲ فقره رسید و ارزش معاملات به رغم منفی شدن بازار توانست بالاتر از ۲۷ همت بایستد.
نمادهای تاثیرگذار بر بورس تهران در روز شنبه نیز شامل فملی، شپنا، شبندر، پارسان، وغدیر، شپدیس و تاپیکو می شود.
بازار فرابورس نیز در این روز با روند نزولی همراه شد و شاخص کل با افت ۳۰ واحدی روی عدد ۴۰ هزار و ۹۳۷ واحدی ایستاد.
تعداد معاملات نیز در روز شنبه توانست عدد ۳۴۶ هزار و ۵۲۶ فقره را ثبت کند و نمادهای تاثیرگذار بر بازار امروز شامل آریا، فزر، سامان، آریان، ومپنا، ارفع و شرانل میشود.