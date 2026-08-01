بورس هفته را نزولی آغاز کرد

بازار سرمایه در نخستین روز هفته با حرکت منفی کار خود را آغاز کرد و شاخص کل نزدیک به ۲۰ هزار واحد افت را تجربه کرد اما همچنان مرز مقاومتی پنج میلیون واحدی را حفظ کرد.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران امروز شنبه با افت ۲۰ هزار و ۴۳۱ واحدی به پنج میلیون و ۵۴ واحد تنزل کرد. شاخص کل هم وزن اما روند معکوسی را طی کرد و با رشد ۶۷۰۲ واحدی روی عدد یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحدی رسید.

به گزارش ایسنا، تعداد معاملات نیز در این روز به ۷۰۶ هزار و ۵۳۲ فقره رسید و ارزش معاملات به رغم منفی شدن بازار توانست بالاتر از ۲۷ همت بایستد.

نمادهای تاثیرگذار بر بورس تهران در روز شنبه نیز شامل فملی، شپنا، شبندر، پارسان، وغدیر، شپدیس و تاپیکو می شود.

بازار فرابورس نیز در این روز با روند نزولی همراه شد و شاخص کل با افت ۳۰ واحدی روی عدد ۴۰ هزار و ۹۳۷ واحدی ایستاد.

تعداد معاملات نیز در روز شنبه توانست عدد ۳۴۶ هزار و ۵۲۶ فقره را ثبت کند و نمادهای تاثیرگذار بر بازار امروز شامل آریا، فزر، سامان، آریان، ومپنا، ارفع و شرانل می‌شود.