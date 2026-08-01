نرخ حواله ارز در مرکز مبادله؛ دلار ۱.۵۳ میلیون ریال شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646:\u00a0 \u0646\u0631\u062e \u062d\u0648\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f0 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1,\u06f5\u06f3\u06f9,\u06f7\u06f7\u06f0 \u0631\u06cc\u0627\u0644\u060c \u06cc\u0648\u0631\u0648 \u06f1,\u06f7\u06f6\u06f1,\u06f8\u06f3\u06f9 \u0631\u06cc\u0627\u0644\u060c \u062f\u0631\u0647\u0645 \u06f4\u06f1\u06f6,\u06f5\u06f4\u06f7 \u0631\u06cc\u0627\u0644\u060c \u06cc\u0648\u0627\u0646 \u06f2\u06f2\u06f6,\u06f4\u06f8\u06f6 \u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0648 \u0631\u0648\u0628\u0644 \u06f1\u06f9,\u06f2\u06f5\u06f1 \u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639 \u0645\u0647\u0631