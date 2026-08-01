کد خبر: 1371848
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۶
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

کربلا میزبان دو همایش بین‌المللی گرامیداشت شهدای ناو دنا، مدرسه شجره میناب و لامرد

کربلا معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد از برگزاری دو همایش بین‌المللی در کربلای معلی برای گرامیداشت شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، ناو دنا و شهدای لامرد خبر داد

جوان آنلاین: یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، از برگزاری دو همایش بین‌المللی در کربلای معلی برای گرامیداشت شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، ناو دنا و شهدای لامرد خبر داد.

به گزارش بنیاد شهید، وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی اظهار کرد: یکی از تلخ‌ترین جنایات دشمنان، حمله ناجوانمردانه به شهدای ناو دنا، شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای لامرد بود. شهدای ناو دنا در حالی هدف این جنایت قرار گرفتند که مأموریتی با پیام صلح و دوستی بر عهده داشتند و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد نیز قربانی اقدامات جنایتکارانه دشمنان شدند.

سلیمانی با بیان اینکه امکان اعزام همه خانواده‌های معظم این شهدا به کربلای معلی فراهم نبود، افزود: با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام‌شده، تعدادی از خانواده‌های معظم شهدای ناو دنا، نمایندگانی از خانواده‌های شهدای مظلوم مدرسه شجره میناب و نمایندگانی از خانواده‌های شهدای لامرد با رضایت خانواده‌ها برای حضور در این برنامه‌ها انتخاب شدند و کاروان آنان به‌صورت زمینی عازم عراق شد.

وی درباره برنامه‌های این کاروان در مسیر کربلا گفت: خانواده‌های معظم شهدا در طول مسیر با استقبال مسئولان محلی استان‌های مختلف روبه‌رو شده‌اند و برنامه‌هایی همچون دیدار، گفت‌وگو و روایتگری خانواده‌های شهدا برای تبیین ابعاد این جنایات پیش‌بینی شده است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: پس از ورود این کاروان به عراق، آیین تکریم خانواده‌های معظم شهدا در قالب یک همایش بین‌المللی و با حضور زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از کشورهای مختلف برگزار شد. در این همایش، شخصیت‌ها و سخنرانانی از ایران، عراق و کشورهای عرب‌زبان حضور داشتند تا مظلومیت این شهدا و جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در سطح بین‌المللی تبیین و گفتمان‌سازی کنند.

سلیمانی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی مسیر نجف تا کربلا اظهار کرد: امسال حمایت ویژه‌ای از برخی مواکب فرهنگی فعال در این مسیر انجام شده است. در موکب «نائب‌الشهید»، روایت و تبیین حماسه و مظلومیت شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ ۴۰ روزه و شهدای جنگ رمضان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در موکب «۱۱۲۰» واقع در نزدیکی کربلای معلی نیز برنامه‌ای ویژه با محوریت شهدای مظلوم مدرسه شجره میناب در حال برگزاریست و خانواده‌های معظم این شهدا در این موکب مورد تکریم قرار می‌گیرند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین به حضور خودجوش جمعی از جانبازان قطع نخاع در مسیر اربعین اشاره کرد و گفت: این جانبازان با وجود دشواری‌های جسمی، عاشقانه و بدون هیچ چشم‌داشتی در مسیر اربعین حضور یافته‌اند و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و روایتگری، جلوه‌ای ماندگار از ایثار و ازخودگذشتگی را به نمایش گذاشته‌اند. برخی از این عزیزان حتی در یک شب چندین برنامه فرهنگی برگزار کرده‌اند.

سلیمانی درباره برنامه‌های محتوایی همایش‌های کربلا نیز گفت: اجرای برنامه‌های فرهنگی، گروه‌های سرود، سخنرانی شخصیت‌های ایرانی، عراقی و بین‌المللی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده این همایش‌هاست. این رویداد برای نخستین‌بار با مشارکت مردم، حمایت خیرین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی درحال برگزاریست و هدف آن تبیین پیوند میان شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت برای افکار عمومی است.

وی در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران ستاد اربعین حسینی بنیاد شهید، مدیران کل استان‌ها، تشکل‌های مردمی، مجموعه روابط عمومی و رسانه‌ها، نقش رسانه‌ها را در انعکاس این حرکت فرهنگی و مردمی بسیار مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت آثار و برکات ارزشمندی به همراه داشته باشد. سلیمانی همچنین از همه خادمان و افرادی که در داخل کشور و مسیر اربعین با اخلاص در خدمت زائران و خانواده‌های معظم شهدا هستند، قدردانی کرد.

برچسب ها: کربلا ، بنیاد شهید ، اربعین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

نظم ایرانی در تنگه هرمز

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

بدون شرح

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

پایان پیمانکاری برای نیرو‌های شرکتی/ قرارداد مستقیم در راه است

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

جنگ ترامپ را می‌خورد!

خنجر یمنی از روبه‌رو!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

بخشش قاتل به احترام اربعین

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

دام جنگ

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

متهم: اصرار به ازدواج داشت کشتمش!

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار