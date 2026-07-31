سردار کارگر به سیستان و بلوچستان سفر کرد

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به همراه جمعی از معاونین این بنیاد به زاهدان سفر کرد.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به همراه سردار «محمدقاسم ناظر» مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا و مشاور عالی ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و «علی اصغر جعفری» معاون رییس بنیاد و مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سفر به استان سیستان و بلوچستان مورد استقبال سردار «محمدرضا اسحاقی» فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان و سرهنگ «علی اکوان» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

به گزارش دفاع پرس، بازدید از روند ساخت موزه دفاع مقدس زاهدان و نظارت بر امور بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان سیستان و بلوچستان بخشی از اهداف سفر سردار کارگر در این سفر است.

همچنین در این سفر سردار کارگر با «منصور بیجار» استاندار سیستان و بلوچستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.