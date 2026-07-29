کد خبر: 1371680
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
هسته سخت مالیات‌ستانی از پزشکان

۳۶۸۶ ثبت‌نام نادرست مالیاتی پزشکان در امسال! 

سعیده زمانی 
جوان آنلاین: دریافت پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و شیوه کارت‌به‌کارت و ثبت هزینه‌های صوری و تبدیل وجوه به دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و ملک، به روالی معمول در رفتار بخشی از جامعه پزشکان تبدیل شده است؛ جایی که دیگر فرار مالیاتی فقط یک تخلف اداری یا مالی نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان جرم، منشأ زمینه‌ساز پولشویی شود. تازه‌ترین بررسی‌ها از ابزار‌های هوشمند تحلیل داده و الگوریتم‌های سیستمی سازمان امور مالیاتی، ۳ هزار و ۶۸۶ مورد ثبت‌نام نادرست در اطلاعات مالیاتی پزشکان در سال جاری را شناسایی کرده و نشان می‌دهد که برخی مؤدیان در زمان ثبت‌نام در نظام مالیاتی، خود را به‌عنوان پزشک عمومی معرفی کرده‌اند، در حالی که اطلاعات مجوز‌های صادرشده از سوی سازمان نظام پزشکی بیانگر آن بوده که این افراد دارای عناوینی همچون پزشک متخصص، فوق‌تخصص، فلوشیپ، دندانپزشک، دکترای حرفه‌ای یا سایر عناوین تخصصی هستند. 
 
در شرایطی که بخش شفاف و مولد اقتصاد، همواره پیشران اصلی نظام مالیاتی بوده‌اند، مالیات‌ستانی از برخی مشاغل از جمله پزشکان در هسته سخت قرار داشته است. مرکز اطلاعات مالی در پژوهشی با عنوان «پولشویی از طریق فرار مالیاتی پزشکان: تحلیل حقوقی- اقتصادی و آسیب‌شناسی» به بررسی چالش‌های موجود مالیات‌ستانی در صنف پزشکان پرداخته است. در بخشی از گزارش، به شگرد‌های رایج از پول نقد تا حساب‌های اجاره‌ای پرداخته شده است. نویسندگان پژوهش چند سازوکار اصلی را برای پولشویی ناشی از فرار مالیاتی در این حوزه برشمرده‌اند. نخستین مورد، اصرار بر دریافت وجه نقد است. به گفته آنها، با وجود گسترش ابزار‌های پرداخت الکترونیکی، هنوز در برخی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی، دریافت نقدی به‌عنوان یکی از روش‌های اصلی پنهان نگه‌داشتن درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وجوه نقد، به دلیل ثبت‌نشدن در مسیر‌های شفاف بانکی، قابلیت ردیابی کمتری دارند و می‌توانند مستقیماً وارد بازار‌هایی مانند طلا و ارز شوند. 
دومین روش، استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و شیوه کارت‌به‌کارت است. مقاله می‌گوید در برخی موارد، دستگاه کارت‌خوان به نام منشی، اعضای خانواده یا حتی افراد کم‌برخوردار ثبت می‌شود. همچنین از بیمار خواسته می‌شود هزینه ویزیت یا عمل را به حسابی غیر از حساب شغلی پزشک واریز کند. به اعتقاد نویسندگان، این روش عملاً زنجیره حسابرسی را می‌شکند و شناسایی درآمد واقعی را دشوار می‌کند. روش دیگر، بیش‌برآورد هزینه‌ها از طریق فاکتور‌های صوری است. بر پایه این پژوهش، برخی پزشکان یا مراکز درمانی ممکن است برای خرید تجهیزات پزشکی، هزینه‌هایی غیرواقعی یا اغراق‌شده ثبت کنند تا سود مشمول مالیات کاهش یابد. در این حالت، فاصله میان هزینه واقعی و هزینه اعلام‌شده، بخشی از همان وجوهی است که بعداً باید تطهیر شود. 
 
 زنگ خطر برای اقتصاد و اعتماد عمومی 
در بخش آسیب‌شناسی، این مقاله تأکید می‌کند که آثار این پدیده تنها به یک صنف محدود نمی‌شود. کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند و دولت را به استقراض یا چاپ پول سوق دهد؛ روندی که در نهایت آثار تورمی آن بیش از همه بر اقشار آسیب‌پذیر تحمیل می‌شود. همچنین به پیامد‌های اجتماعی این وضعیت اشاره شده است. از این منظر، هنگامی‌که کارمندان و کارگران پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به‌صورت منظم پرداخت می‌کنند، اما در افکار عمومی فرار مالیاتی اقشار پردرآمد مطرح می‌شود، احساس بی‌عدالتی تشدید می‌شود. این وضعیت می‌تواند سرمایه اجتماعی را تضعیف و اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی و کارآمدی نظام مالیاتی را فرسوده کند. بر اساس تازه‌ترین اعلام موحدی‌بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، این سازمان به منظور کاهش خطا‌های انسانی و امکان شناسایی دقیق‌تر مغایرت‌ها، توسعه سامانه‌های هوشمند و تحلیل داده‌ها را در دستور کار قرار داده است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: توسعه سامانه‌های هوشمند و تحلیل داده‌ها یکی از مهم‌ترین محور‌های تحول نظام مالیاتی است و این رویکرد امکان ارتقای کیفیت اطلاعات مؤدیان را فراهم می‌کند. 
بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری بهره‌گیری از ابزار‌های هوشمند تحلیل داده و الگوریتم‌های سیستمی را آغاز کرده و ۳ هزار و ۶۸۶ مورد ثبت‌نام نادرست در اطلاعات مالیاتی پزشکان را شناسایی کرده است. سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که پزشکان از سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و حفظ شأن و جایگاه این قشر همواره مورد توجه این سازمان قرار دارد، اما در عین حال، در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا تخلف در اطلاعات مالیاتی، این سازمان موظف است در چارچوب قانون برای صیانت از حقوق عمومی و تحقق عدالت مالیاتی اقدام کند. 
در همین راستا، برای تمامی افراد شناسایی‌شده پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده و از آنان خواسته شده است در صورت وجود مغایرت، نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند یا مستندات لازم را برای بررسی ارائه دهند. در غیر این صورت، اصلاح اطلاعات ثبت‌نامی بر اساس داده‌های معتبر و اطلاعات دریافتی از مراجع ذی‌ربط توسط سازمان امور مالیاتی انجام خواهد شد. 
 
 هوشمندسازی، راهکار قطع زنجیره فرار مالیاتی و پولشویی 
عملکرد مالیاتی دولت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت مالی و اقتصادی کشور است؛ چراکه مالیات پایدارترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود.
 اگر دولت نتواند مؤدیان فراری را شناسایی و درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده را محقق کند، آثار آن فقط به بودجه محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند بر تورم، بدهی دولت، رشد اقتصادی و حتی اعتبار سیاست‌گذاری اثر بگذارد. همچنین عدالت مالیاتی نیز نشانه‌ای از کیفیت حکمرانی اقتصادی است و البته باید توجه داشت که مسئله اصلی تنها کتمان درآمد نیست، بلکه این است که درآمد کتمان‌شده باید در مرحله بعد به چرخه اقتصادی بازگردد. در همین نقطه است که فرار مالیاتی می‌تواند وارد مرحله پولشویی شود؛ یعنی زمانی که فرد برای استفاده از وجوه پنهان‌شده، ناچار به انجام اقداماتی برای تغییر ظاهر و پنهان کردن منشأ آن می‌شود. 
بر این اساس، هوشمندسازی نظام مالیاتی، اتصال کامل حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری پزشکان به پرونده مالیاتی، استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک، حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف، تفکیک اجباری حساب‌های شغلی از حساب‌های شخصی و ممنوعیت استفاده از حساب دیگران در فعالیت شغلی، از جمله راه‌های جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است. البته در این میان، بازنگری در تعرفه‌های پزشکی متناسب با تورم و پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه‌ای در کنار تشدید مجازات‌های بازدارنده نیز می‌تواند زمینه تخلف را کاهش دهد. 
کارشناسان تأکید دارند که فرار مالیاتی پزشکان، در صورت تداوم و سازمان‌یافتگی، می‌تواند از یک تخلف اداری فراتر رفته و به بستری برای پولشویی تبدیل شود. بدون شفافیت حداکثری، یکپارچه‌سازی داده‌ها و تقویت نظارت، چرخه معیوب کتمان درآمد، تطهیر وجوه و بازگشت آن به اقتصاد رسمی ادامه خواهد یافت؛ چرخه‌ای که هم عدالت مالیاتی را تضعیف می‌کند و هم اعتماد عمومی را آسیب می‌زند.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مالیات ، اقتصاد ، پزشکان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

پادوی حقیر نتانیاهو!

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

نظم ایرانی در تنگه هرمز

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

بدون شرح

خنجر یمنی از روبه‌رو!

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

جنگ ترامپ را می‌خورد!

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

دام جنگ

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

بهترین بازیکن جام جهانی زیر تیغ جراجی

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

بزرگ‌ترین آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود

زمان را به ترامپ نفروشیم

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

پایان پیمانکاری برای نیرو‌های شرکتی/ قرارداد مستقیم در راه است

بازار اوراق جهانی زیر فشار نفت؛ نگرانی سرمایه‌گذاران از بازگشت تورم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار