 تنگه هرمز چه اثری بر زندگی و اقتصاد دارد؟ 

جوان آنلاین: سال ۱۴۰۵ بار دیگر اهمیت ژئواکونومیک تنگه هرمز را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی برجسته کرد. تحولات اخیر نشان می‌دهد تنگه هرمز بیش از گذشته به عنوان اهرمی برای حکمرانی، بازدارندگی و مدیریت حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، این آبراه حیاتی نه تنها جزیی از هویت تاریخی و امنیت ملی، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشار‌های خارجی تلقی می‌شود.

مسئله اساسی در این دکترین، فراتر رفتن از مواجهه نظامی صرف و حرکت به سمت قاعده‌گذاری رسمی، مدیریت اقتصادی آبراه و تحقق حاکمیت درون‌زا است. این قلمرو استراتژیک، پیوندی ناگسستنی با نبض معیشت، سفره عمومی و صنایع مادر ایران دارد. تبیین دقیق این مؤلفه‌ها آشکار می‌سازد که چگونه مدیریت هوشمند جغرافیا می‌تواند چالش‌های مکرر ارزی و اقتصادی را به فرصتی بی‌بدیل جهت رونق رفاه عامه و دگرگونی ساختار‌های پولی بدل سازد.

ارتقای درآمد ارزی و مدیریت قیمت انرژی از دهانه هرمز

یکی از ملموس‌ترین پیامد‌های حکمرانی نوین بر تنگه هرمز، اثرگذاری مستقیم بر منابع ارزی و موازنه قیمت جهانی نفت و فرآورده‌ها است. این معبر دریایی با میزبانی از ترانزیت روزانه ۱۳ تا ۲۰ میلیون بشکه نفت خام که معادل ۳۱ درصد تجارت دریابُرد نفت جهان و ۲۰ درصد مصرف کل سیاره است، موقعیتی منحصر‌به‌فرد دارد. وقوع اختلال کارکردی یا اعمال محدودیت بر این گلوگاه، به سرعت قیمت جهانی انرژی را به کانال‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار پرتاب می‌کند. برآورد‌های رسمی فدرال رزرو نشان داده است که بسته ماندن سه تا شش ماهه تنگه، بهای نفت را به ۱۳۲ الی ۱۶۷ دلار رسانده و بیش از ۱. ۴۷ واحد درصد به تورم کل امریکا می‌افزاید. چنین شرایطی ممکن است موجب شود برخی کشور‌ها در اجرای سخت‌گیرانه تحریم‌های انرژی، ملاحظات مربوط به امنیت عرضه را بیش از گذشته مدنظر قرار دهند.

در چنین شرایطی، بازار خاکستری صادرکنندگان نفت منبسط شده، خریداران انعطاف بیشتری نشان می‌دهند و در صورت حفظ یا افزایش ظرفیت صادرات، رشد قیمت جهانی نفت می‌تواند بخشی از محدودیت‌های درآمدی ایران را جبران کرده و درآمد‌های ارزی کشور را تقویت کند. افزایش درآمد‌های ارزی، در صورت مدیریت مناسب و تخصیص کارآمد، می‌تواند قدرت سیاست‌گذار را برای مدیریت بازار ارز و کنترل فشار‌های تورمی افزایش دهد. افزون بر این، تبدیل هرمز به یکی از پردرآمدترین گلوگاه‌های خدمات حاکمیتی و بندرگاهی جهان از طریق دریافت مبالغ میلیونی از تانکر‌های عبوری و ارائه خدمات پشتیبانی نظیر سوخت‌رسانی، لجستیک و بیمه‌های دریایی، جریان درآمد ارزی پایداری را به درون کیک اقتصاد کشور تزریق می‌نماید که در صورت هدایت این منابع به سمت سرمایه‌گذاری زیرساختی و حمایت هدفمند از معیشت خانوارها، آثار مثبتی بر رفاه عمومی قابل انتظار خواهد بود.

بازطراحی نقشه ترانزیت و صیانت از زنجیره تولید ملی

اثر دومینویی حکمرانی آبراه بر ترانزیت و تولید، نقشه تجاری منطقه را دستخوش دگرگونی ساختاری می‌کند. اعمال قواعد سخت‌گیرانه حقوقی و پایش مداوم بر هرمز، نقش واسطه‌گری سنتی و مالی بنادر رقیب نظیر امارات را تضعیف کرده و کریدور‌های داخلی و جایگزین را فعال می‌سازد. توسعه چشمگیر کریدور‌های ایران‑پاکستان، ایران‑عمان، چین‑آسیای مرکزی‑ایران و فعال شدن شبکه ترانزیت شمال‑جنوب، ایران را به مرکز ثقل لجستیک منطقه بدل می‌کند. این بازآرایی بزرگ، عواید کلانی از محل درآمد‌های بندری، خدمات ترخیص و تعرفه‌های ترانزیتی به همراه دارد.

از منظر زنجیره تأمین داخلی، صنایع مادر و پیشروی کشور مانند فولاد، پتروشیمی و خودروسازی برای تأمین پایدار مواد اولیه و صادرات محصولات خود، به امنیت حاکمیتی این مسیر وابسته‌اند. تضمین پایداری خطوط کشتیرانی توسط حاکمیت درون‌زای ایران، ثبات عملیاتی این کارخانه‌ها را حفظ کرده و به حفظ اشتغال در طیف گسترده‌ای از صنایع وابسته به تجارت خارجی و زنجیره تأمین کمک می‌کند. برخلاف کشور‌های جنوب خلیج فارس که کشور‌هایی کاملاً وابسته به مرز دریایی هستند و تمام درآمد و تأمین مایحتاج خود را در سبد عبور از هرمز قرار داده‌اند، ایران به دلیل برخورداری از مرز‌های زمینی گسترده با چندین همسایه و تنوع کریدور‌های شمالی و شرقی، از ساختار تاب‌آوری بسیار بالاتری بهره‌مند است. این ناترازی در آسیب‌پذیری، اهرم چانه‌زنی قدرتمندی در اختیار ایران قرار می‌دهد.

کاهش تدریجی وابستگی به دلار و آثار آن بر معیشت عمومی

عمیق‌ترین لایه تأثیرگذاری تنگه هرمز بر زندگی مردم، پیوند آن با خنثی‌سازی تحریم‌ها و فروپاشی هژمونی پترودلار است. سلطه دلار بر تجارت انرژی، سال‌ها به عنوان ستون فقرات تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا علیه سفره مردم ایران عمل کرده است. با این حال، اعمال مدیریت جدید و مشروط کردن عبور شناور‌های مجاز به تسویه عوارض با ارز‌های جایگزین مانند یوان چین و فعال‌سازی بستر‌های مالی نوین مبتنی بر بلاک‌چین، می‌تواند روند تنوع‌بخشی به ارز‌های مورد استفاده در تجارت انرژی را تقویت کند.

آمار‌های سوئیفت و کپلر نشان می‌دهند که سهم یوان از تسویه معاملات نفت با کشور‌های خلیج فارس به بالای ۴۰ درصد جهش یافته و سهم کلی یوان در شبکه جهانی به ۱۴ درصد رسیده است. حذف کامل دلار از مبادلات نفتی ایران با چین، ریسک بلوکه شدن منابع و هزینه‌های واسطه‌گری ارزی را به شدت کاهش داده است.

این گشایش‌های پولی مستقیماً در لایه معیشت عمومی بازتاب می‌یابد. بخش عمده‌ای از کالا‌های اساسی، داروها، خوراک دام و دانه‌های روغنی از طریق بنادر و خطوط مواصلاتی جنوب کشور تأمین می‌شوند. ثبات و اقتدار در مدیریت این مسیر، حق‌بیمه‌های سنگین ریسک جنگ را خنثی کرده و مانع از جهش ناگهانی قیمت اقلام ضروری نظیر گوشت، مرغ و روغن در مغازه‌ها می‌گردد. به عبارتی، امنیت اقتصادی و روانی خانواده‌های ایرانی به میزان اقتدار و کارآمدی نظام در اعمال قواعد حاکمیتی بر این شاهراه گره خورده است.

سخن پایانی

بررسی زنجیره اثرات ژئواکونومیک تنگه هرمز تأیید می‌کند که این آبراه استراتژیک، جایگاهی مرکزی در اقتصاد ملی و معیشت مردم ایران دارد. مدیریت یکپارچه و هوشمند، پایش منظم و پیوند زدن عبور ایمن بین‌المللی با منافع ملموس اقتصادی کشور، می‌تواند بخشی از ابزار‌های فشار اقتصادی رقبا را با محدودیت مواجه کند و برخی روند‌های سنتی در حکمرانی مالی بین‌المللی را با پرسش‌های جدید مواجه کرده است. با تکیه بر انسجام داخلی، رونق تولید، بازطراحی کریدور‌های تجاری و ترویج منطق «هم‌سرنوشتی ملت‌های منطقه»، ایران قادر است جغرافیا را به بزرگ‌ترین دارایی سرمایه‌ای خود تبدیل کند. حفظ و تقویت توان حکمرانی بر تنگه هرمز، در کنار اصلاحات اقتصادی داخلی، توسعه زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به روابط تجاری، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و بهبود پایداری معیشت خانوار‌ها کمک کند.