کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای به شدت از تصمیم فیفا برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری مسابقاتی مانند جام جهانی به شرکت‌های خصوصی انتقاد کرد.

جوان آنلاین: پیشنهاد جدید فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در مورد مدیریت آینده حقوق تجاری و سرمایه‌گذاری مسابقات فوتبال از جمله جام جهانی موجی از جنجال جهانی را برانگیخته است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این طرح قرار است شرکت‌های بخش خصوصی با پرداخت مبلغ هنگفتی که ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده است، بخشی از سهام مسابقاتی مانند جام جهانی را در اختیار بگیرند و در برگزاری این مسابقات تاثیرگذار باشند.

پس از اعتراض شدید اتحادیه فوتبال اروپا و کونکاکاف، کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز به این پیشنهاد واکنش نشان داد و هم از نحوه ارائه و هم از مکانیسم رسیدگی به آن انتقاد کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای رسمی، نارضایتی خود را از اعلام فیفا مبنی بر طرح تأسیس شرکت «FIFA Forward Enterprise» که وظیفه آن یکپارچه‌سازی عملیات و رویداد‌های تجاری فیفا خواهد بود، ابراز کرد.

این کنفدراسیون تأکید کرد که با وجود تأثیراتی که این پروژه می‌تواند بر آینده تجاری و مالی این بازی داشته باشد، با کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد این پروژه مشورت نکرده است.

در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که از انتشار عمومی این پیشنهاد قبل از اینکه به کنفدراسیون‌های قاره‌ای فرصت مطالعه و بحث در مورد آن از طریق کانال‌های نهادی تأیید شده داده شود، ناامید شده است.

این کنفدراسیون توضیح داد که ابتکاراتی با تأثیر جهانی باید بر اساس اصول حکمرانی خوب، شفافیت و مشاوره معنادار باشند. هرگونه تصمیمی که می‌تواند آینده تجاری و مالی فوتبال را تغییر دهد، قبل از ارائه به نهاد‌های تصمیم‌گیری، نیاز به تعامل قبلی و جامع با کنفدراسیون‌های قاره‌ای و ملی و همه طرف‌های ذی‌نفع دارد.

این کنفدراسیون افزود که باید به همه ذینفعان اطلاعات کافی و زمان کافی برای ارزیابی این پیشنهاد از زوایای مختلف، از جمله جنبه‌های قانونی، تجاری و استراتژیک آن، داده شود. این سازوکار برای اطمینان از اینکه هرگونه تصمیمی منعکس کننده منافع جمعی فوتبال جهانی است و اعتماد به سیستم حاکمیتی در فیفا را تقویت می‌کند، ضروری است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا، به عنوان یکی از شش کنفدراسیون قاره‌ای تحت پوشش فیفا، تعهد خود را برای حمایت از رشد پایدار فوتبال جهانی تأیید کرد.