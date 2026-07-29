جوان آنلاین: سازمان لیگ فوتبال ایران برای برگزاری رقابتهای فصل بیستوششم لیگ برتر، تقویمی فشرده را در دستور کار قرار داده است تا بتواند مسابقات داخلی را با برنامههای تیم ملی و رقابتهای باشگاهی آسیا هماهنگ کند.
به گزارش مهر، افزایش تعداد تیمهای لیگ برتر از ۱۶ به ۱۸ تیم، تعداد مسابقات فصل را افزایش داده و همین موضوع، برنامهریزی مسابقات را با چالش جدی روبهرو کرده است.
از سوی دیگر، توقف حدود ۴۰ روزه مسابقات به دلیل برگزاری جام ملتهای آسیا و همچنین حضور نمایندگان فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا و دیگر رقابتهای باشگاهی قاره، سازمان لیگ را ناچار کرده است بخشی از مسابقات را با فاصله زمانی کوتاهتری برگزار کند.
بر همین اساس، سه هفته نخست لیگ برتر با برنامهای فشرده برگزار خواهد شد و تیمها به طور میانگین هر چهار روز یک بار به میدان خواهند رفت تا بخشی از تقویم مسابقات پیش از وقفه طولانی نیمفصل به انجام برسد.
طبق برنامهریزی انجام شده، هفته نخست رقابتهای لیگ برتر در روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریورماه آغاز میشود و پس از آن نیز مسابقات با فاصله زمانی کوتاه ادامه خواهد یافت.
سازمان لیگ امیدوار است با اجرای این برنامه فشرده، ضمن حفظ نظم مسابقات داخلی، فرصت کافی برای برگزاری اردوها و دیدارهای تیم ملی و همچنین حضور نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی نیز فراهم شود؛ هرچند بدون تردید این تقویم سنگین، آزمونی دشوار برای باشگاهها، کادرهای فنی و بازیکنان در ابتدای فصل خواهد بود.