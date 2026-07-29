قیمت نفت به شاخصی برای ارزیابی تنش در تنگه هرمز تبدیل شده است

جوان آنلاین: داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی بر بازار جهانی انرژی، گفت: قیمت نفت در شرایط کنونی به یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت امنیتی و سطح تنش در تنگه هرمز تبدیل شده است.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به شاخص موسوم به «آستانه تنش» اظهار کرد: بر اساس این شاخص، زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۸۰ دلار برسد، می‌توان آن را نشانه‌ای از آرامش و ثبات در منطقه دانست. به گفته منظور، قرار گرفتن قیمت نفت در بازه ۸۰ تا ۹۰ دلار بیانگر آغاز تنش‌ها، محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ دلار نشانه تشدید درگیری‌ها و عبور قیمت از مرز ۱۰۰ دلار نیز حاکی از افزایش ریسک برای زیرساخت‌های انرژی منطقه است.

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه همچنین مدعی شد برخی اخبار مربوط به احتمال ازسرگیری مذاکرات یا میانجی‌گری کشور‌های مختلف، با هدف تأثیرگذاری بر انتظارات بازار و کاهش قیمت نفت مطرح می‌شود. وی تأکید کرد نباید اجازه داد فضای روانی بازار صرفاً با انتشار اخبار غیرقطعی مدیریت شود.

منظور با اشاره به وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نیز گفت آمار عبور شناور‌ها در مقایسه با دوره‌های گذشته کاهش یافته و این موضوع به گفته وی، نگرانی فعالان اقتصاد جهانی نسبت به امنیت یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی را افزایش داده است.

وی افزود ایران آمادگی دارد در چارچوب تأمین منافع ملی و با رعایت حقوق کشور‌های منطقه، در مسیر ایجاد ثبات و همکاری پایدار در منطقه گام بردارد.

رئیس سابق سازمان برنامه گفت: بنای ما این نیست که به تنگه هرمز نگاه درآمدی داشته باشیم، شاید میزان درآمدی که از عوارض و هزینه خدمات حاصل شود عدد معناداری نباشد، اما آن جنبه تنظیم‌گری و حکمرانی در منطقه ایجاد می‌شود مهم است.