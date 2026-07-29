اتابک: مجوز واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو صادر شد

جوان آنلاین: سیدمحمد اتابک اظهار کرد: مجوز واردات حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو صادر شده است؛ همچنین برای واردات برخی خودروهای خاص نیز مجوز صادر شده است که با هدف تأمین درآمدهای دولت از محل واردات این خودروها انجام می‌شود، با این حال، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمرکز بر واردات خودروهای عمدتاً اقتصادی است.

به گزارش مهر، وی در مصاحبه تلویزیونی، با تأکید بر اینکه سیاست دولت و وزارت صمت، رقابتی‌کردن بازار خودرو است، گفت: ارتقای کیفیت خودروهای داخلی یکی از مطالبات به‌حق مشتریان است و این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وزیر صمت از تشکیل کمیته‌ای برای رصد کیفیت و ایمنی خودروها خبر داد و افزود: این کمیته تمامی مراحل تولید خودرو، از تولید قطعات و تأمین قطعات یدکی تا فرآیند مونتاژ و سرهم‌بندی خودرو را تحت نظارت قرار می‌دهد تا کیفیت محصولات تولیدی به‌صورت مستمر پایش شود.

اتابک با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی خودروها اظهار کرد: الزامات و زیرساخت‌های لازم در این بخش تهیه و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. همچنین بخش مربوط به آزمون‌های تصادف خودرو (Crash Test) ایجاد شده و تمامی خودروهای تولید داخل از نظر استانداردهای ایمنی و عملکرد در این بخش مورد ارزیابی و کنترل قرار می‌گیرند.

وزیر صمت تأکید کرد: سیاست وزارت صمت علاوه بر رقابتی‌کردن بازار خودرو، ارتقای کیفیت و افزایش سطح ایمنی خودروهای داخلی است تا رضایت مصرف‌کنندگان و استانداردهای مورد انتظار در این صنعت محقق شود.