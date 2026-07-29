بورس هفته را منفی تمام کرد

بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته روند نزولی به خود گرفت و شاخص کل نزدیک به ۳۴ هزار واحد افت کرد.

جوان آنلاین: شاخص بورس تهران امروز (چهارشنبه) ۳۳ هزار و ۹۱۱ واحد افت کرد و روی عدد پنج میلیون و ۷۵ واحد ایستاد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل هم وزن اما جهت معکوس به خود گرفت و مثبت شد و با صعود بیش از ۶۰۰۰ واحدی عدد یک میلیون و ۴۲۳ هزار واحدی را ثبت کرد.

تعداد معاملات امروز در مجموع ۶۰۳ هزار و ۸۳۳ فقره را ثبت کرد و ارزش معاملات نیز به بیش از ۳۰ همت رسید.

نمادهای تاثیرگذار بر بورس نیز شامل شپنا، شبندر، شتران، شستا، وبلمت، وغدیر و وپارس بوده‌اند.

شاخص فرابورس اما روند مثبتی را در آخرین روز معاملاتی هفته طی و ۱۰۵ واحد صعود کرد و شاخص کل روی عدد ۴۰ هزار و ۹۶۸ واحدی ایستاد.

تعداد معاملات نیز ۳۴۹ هزار و ۹۳۳ واحدی ایستاد. همچنین نمادهای تاثیرگذار شامل مارون، سامان، فزر، آریان، ومپنا، ارفع و کگهر بوده‌اند.