باشگاه پرسپولیس درباره میزبانی این تیم در فصل جدید رقابت‌ها، پرونده اوسمار و هاشمیان و جذب مهدی طارمی توضیح داد.

جوان آنلاین: فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از تاریخ ۲۳ مرداد آغاز خواهد شد. تیم پرسپولیس در نخستین بازی خود در قزوین به مصاف شمس‌آذر می‌رود و در هفته دوم باید در ورزشگاه خانگی خود پذیرای استقلال خوزستان باشد.

علی بازگشا، سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره میزبانی این تیم در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر گفت: اگر دیدارها بدون تماشاگر باشد در ورزشگاه پاس قوامین از حریفان میزبانی می‌کنیم و اگر این دیدارها با تماشاگر باشد، در استادیوم شهر قدس پذیرای حریفان خواهیم بود.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت تسویه حساب با مربیان قبلی و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر جذب مهدی طارمی اظهار کرد: با اوسمار و وحید هاشمیان تسویه حساب کرده‌ایم. با پیوستن اوسمار به یک تیم جدید دیگر موضوعی برای نگرانی نیست. برای جذب مهدی طارمی اقدامی نکرده‌ایم.